$41.220.13
48.160.03
ukenru
16:59 • 352 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 5974 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 11727 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 33713 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 25669 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 22373 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24218 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25589 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26294 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29450 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
71%
754мм
Популярные новости
"Крот" фсб в рядах НАБУ: появились новые детали в делеPhotoVideo8 сентября, 07:37 • 4540 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 7602 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 31148 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 12605 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto13:17 • 4296 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 5930 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 12727 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 68348 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 54436 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 55170 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 2146 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 2894 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 68348 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 37866 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 41920 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Глава ОП Андрей Ермак провел разговор с Госсекретарем США Марко Рубио. Обсуждались гарантии безопасности, оборонная поддержка Украины и усиление санкций против России.

Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки, исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Речь шла о гарантиях безопасности, оборонной поддержке Украины, усилении санкций против россии и координации действий с партнерами, передает УНН.

Детали

Глава ОП проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание Правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер.

Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина08.09.25, 16:32 • 2078 просмотров

... обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины, усиление санкций против россии и координацию действий с партнерами. Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на рф. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь

- сообщил Ермак.

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины05.09.25, 12:43 • 3592 просмотра

Кроме того, глава ОП поблагодарил за лидерство Президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну россии против Украины и всему американскому народу за поддержку и помощь, а также Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира.

Продолжаем работу

- резюмировал Ермак.

ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины06.09.25, 08:26 • 14643 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
9К720 Искандер
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина