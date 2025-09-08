Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Киев • УНН
Глава ОП Андрей Ермак провел разговор с Госсекретарем США Марко Рубио. Обсуждались гарантии безопасности, оборонная поддержка Украины и усиление санкций против России.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки, исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Речь шла о гарантиях безопасности, оборонной поддержке Украины, усилении санкций против россии и координации действий с партнерами, передает УНН.
Детали
Глава ОП проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание Правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой Искандер.
Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина08.09.25, 16:32 • 2078 просмотров
... обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины, усиление санкций против россии и координацию действий с партнерами. Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на рф. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь
Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины05.09.25, 12:43 • 3592 просмотра
Кроме того, глава ОП поблагодарил за лидерство Президента Дональда Трампа в стремлении завершить войну россии против Украины и всему американскому народу за поддержку и помощь, а также Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира.
Продолжаем работу
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины06.09.25, 08:26 • 14643 просмотра