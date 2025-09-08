Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова посетила здание Кабинета министров, которое подверглось российскому удару ракетой "Искандер-К". Об этом она написала в соцсети Facebook, передает УНН.

Сегодня утром я посетила Кабинет министров в Киеве. Это место я часто посещаю для встреч со многими членами правительства. Сегодняшний визит был другим. Вместе с премьер-министром Свириденко и министрами Сибигой и Клименко дипломатический корпус осмотрел то, что осталось от нескольких этажей ключевого правительственного здания. В воздухе все еще витал густой запах дыма. Я увидела это собственными глазами: путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", попавшая в Кабинет министров, была нацелена именно туда - в сердце правительства Украины. Нам показали значительные обломки самой ракеты. А также множество осколков от кассетных боеприпасов, встроенных в "Искандер