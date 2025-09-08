Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина

$41.220.13
2274 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
20639 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
16034 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
14285 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
17951 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
21824 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 23959 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28107 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40452 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62147 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных
8 сентября, 04:35
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
8 сентября, 05:30
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
8 сентября, 06:30
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США
09:27
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
13:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
8 сентября, 06:30
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
8 сентября, 05:30
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 10:49
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 134162 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Елена Соседка
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
6 сентября, 18:22
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова посетила здание Кабинета министров после российского удара ракетой "Искандер-К". Она увидела значительные обломки ракеты и последствия попадания.

Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова посетила здание Кабинета министров, которое подверглось российскому удару ракетой "Искандер-К". Об этом она написала в соцсети Facebook, передает УНН

Детали

Сегодня утром я посетила Кабинет министров в Киеве. Это место я часто посещаю для встреч со многими членами правительства. Сегодняшний визит был другим. Вместе с премьер-министром Свириденко и министрами Сибигой и Клименко дипломатический корпус осмотрел то, что осталось от нескольких этажей ключевого правительственного здания. В воздухе все еще витал густой запах дыма. Я увидела это собственными глазами: путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", попавшая в Кабинет министров, была нацелена именно туда - в сердце правительства Украины. Нам показали значительные обломки самой ракеты. А также множество осколков от кассетных боеприпасов, встроенных в "Искандер

- написала Матернова.

 Она подчеркнула, что самым страшным было подняться на наклонную крышу, где была "видна огромная дыра, оставленная прямым попаданием".

Только благодаря тому, что ракета не взорвалась полностью, все здание не было разрушено. И благодаря быстрым действиям удивительных спасательных служб Украины – настоящих героев – пожар был локализован на трех этажах, прежде чем он поглотил остальную часть здания

- добавила Матернова.

По ее словам, путин намеренно целится в жизненно важные объекты страны – ее правительство, энергетику, народ, добавив, что сейчас время для союзников активизироваться, значительно усилить давление на россию и предоставить Украине то, что ей нужно для защиты своего воздушного пространства.

Напомним

Здание Кабинета министров Украины было поражено 7 сентября не дроном типа "Шахед", а крылатой ракетой 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер"

Павел Башинский

