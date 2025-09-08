Путин точно знает, что делает: Матернова показала обломки ракеты, которой россияне ударили по зданию Кабмина
Киев • УНН
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова посетила здание Кабинета министров после российского удара ракетой "Искандер-К". Она увидела значительные обломки ракеты и последствия попадания.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова посетила здание Кабинета министров, которое подверглось российскому удару ракетой "Искандер-К". Об этом она написала в соцсети Facebook, передает УНН.
Детали
Сегодня утром я посетила Кабинет министров в Киеве. Это место я часто посещаю для встреч со многими членами правительства. Сегодняшний визит был другим. Вместе с премьер-министром Свириденко и министрами Сибигой и Клименко дипломатический корпус осмотрел то, что осталось от нескольких этажей ключевого правительственного здания. В воздухе все еще витал густой запах дыма. Я увидела это собственными глазами: путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", попавшая в Кабинет министров, была нацелена именно туда - в сердце правительства Украины. Нам показали значительные обломки самой ракеты. А также множество осколков от кассетных боеприпасов, встроенных в "Искандер
Она подчеркнула, что самым страшным было подняться на наклонную крышу, где была "видна огромная дыра, оставленная прямым попаданием".
Только благодаря тому, что ракета не взорвалась полностью, все здание не было разрушено. И благодаря быстрым действиям удивительных спасательных служб Украины – настоящих героев – пожар был локализован на трех этажах, прежде чем он поглотил остальную часть здания
По ее словам, путин намеренно целится в жизненно важные объекты страны – ее правительство, энергетику, народ, добавив, что сейчас время для союзников активизироваться, значительно усилить давление на россию и предоставить Украине то, что ей нужно для защиты своего воздушного пространства.
Напомним
Здание Кабинета министров Украины было поражено 7 сентября не дроном типа "Шахед", а крылатой ракетой 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер".