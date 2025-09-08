путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну
Київ • УНН
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабінету міністрів після російського удару ракетою "Іскандер-К". Вона побачила значні уламки ракети та наслідки влучання.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабінету міністрів, яка зазнала російського удару ракетою "Іскандер-К". Про це вона написала в соцмережі Facebook, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вранці я відвідав Кабінет міністрів у Києві. Це місце я часто відвідую для зустрічей з багатьма членами уряду. Сьогоднішній візит був іншим. Разом із прем'єр-міністром Свириденко та міністрами Сибігою і Клименко дипломатичний корпус оглянув те, що залишилося від кількох поверхів ключової урядової будівлі. У повітрі все ще витав густий запах диму. Я побачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в серце уряду України. Нам показали значні уламки самої ракети. А також безліч осколків від касетних боєприпасів, вбудованих в "Іскандер
Вона наголосила, що найстрашнішим було піднятися на похилий дах, де було "видно видно величезну дірку, залишену прямим влучанням".
Тільки завдяки тому, що ракета не вибухнула повністю, вся будівля не була зруйнована. І завдяки швидким діям дивовижних рятувальних служб України – справжніх героїв – пожежа була локалізована на трьох поверхах, перш ніж вона поглинула решту будівлі
За її словами, путін навмисно цілить на життєво важливі об’єкти країни – її уряд, енергетику, народ, додавши, що зараз час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на росію і надати Україні те, що їй потрібно для захисту свого повітряного простору.
Нагадаємо
Будівля Кабінету міністрів України була уражена 7 вересня не дроном типу "Шахед", а крилатою ракетою 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".