путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабінету міністрів, яка зазнала російського удару ракетою "Іскандер-К". Про це вона написала в соцмережі Facebook, передає УНН.

Сьогодні вранці я відвідав Кабінет міністрів у Києві. Це місце я часто відвідую для зустрічей з багатьма членами уряду. Сьогоднішній візит був іншим. Разом із прем'єр-міністром Свириденко та міністрами Сибігою і Клименко дипломатичний корпус оглянув те, що залишилося від кількох поверхів ключової урядової будівлі. У повітрі все ще витав густий запах диму. Я побачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в серце уряду України. Нам показали значні уламки самої ракети. А також безліч осколків від касетних боєприпасів, вбудованих в "Іскандер