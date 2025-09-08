путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 2322 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 20937 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 16224 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 14432 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 18091 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 21926 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 24012 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28139 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40459 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62159 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 15870 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 42493 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 41126 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 49465 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 23221 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 1566 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 50343 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 41763 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 43143 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 134386 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Одеса
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 50416 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 33064 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 37477 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 69031 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 126435 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабінету міністрів після російського удару ракетою "Іскандер-К". Вона побачила значні уламки ракети та наслідки влучання.

путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабінету міністрів, яка зазнала російського удару ракетою "Іскандер-К". Про це вона написала в соцмережі Facebook, передає УНН

Деталі

Сьогодні вранці я відвідав Кабінет міністрів у Києві. Це місце я часто відвідую для зустрічей з багатьма членами уряду. Сьогоднішній візит був іншим. Разом із прем'єр-міністром Свириденко та міністрами Сибігою і Клименко дипломатичний корпус оглянув те, що залишилося від кількох поверхів ключової урядової будівлі. У повітрі все ще витав густий запах диму. Я побачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в серце уряду України. Нам показали значні уламки самої ракети. А також безліч осколків від касетних боєприпасів, вбудованих в "Іскандер

- написала Матернова.

 Вона наголосила, що найстрашнішим було піднятися на похилий дах, де було "видно видно величезну дірку, залишену прямим влучанням".

Тільки завдяки тому, що ракета не вибухнула повністю, вся будівля не була зруйнована. І завдяки швидким діям дивовижних рятувальних служб України – справжніх героїв – пожежа була локалізована на трьох поверхах, перш ніж вона поглинула решту будівлі

- додала Матернова.

За її словами, путін навмисно цілить на життєво важливі об’єкти країни – її уряд, енергетику, народ, додавши, що зараз час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на росію і надати Україні те, що їй потрібно для захисту свого повітряного простору.

Нагадаємо

Будівля Кабінету міністрів України була уражена 7 вересня не дроном типу "Шахед", а крилатою ракетою 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер"

Павло Башинський

Політика
Електроенергія
Володимир Путін
Іскандер (ОТРК)
Україна
Київ