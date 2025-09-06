$41.350.02
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Владимир Путин и другие чиновники РФ продолжают попытки ослабить единство Запада, угрожая иностранным войскам в Украине. ISW отмечает, что эти заявления направлены на запугивание европейских государств.

ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины

российский диктатор владимир путин и другие чиновники рф продолжают усилия, направленные на ослабление единства Запада и сдерживание поддержки Украины, включая подрыв потенциальных гарантий безопасности после войны. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявления, сделанные путиным на Восточном экономическом форуме, где тот, в частности, отметил, что россия будет считать любые иностранные войска в Украине законными целями, если война в Украине продолжится.

Заявление путина с угрозой нанести удар по иностранным военным объектам в Украине является попыткой вызвать страх на Западе относительно возможности, которую европейские государства не рассматривают

- отмечают в ISW.

Там добавляют, что европейские государства-члены "Коалиции желающих" последовательно заявляют, что любые миротворческие контингенты, развернутые в Украине, сделают это только после заключения долгосрочного мирного соглашения и даже тогда будут действовать только в неопределенных тыловых районах, а не на передовой.

Напомним

Накануне российский диктатор путин заявил, что войска НАТО, которые появятся в Украине, станут законными целями для российской армии. Кроме того, по его словам, после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины не будет.

путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз05.09.25, 10:45 • 4786 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Украина