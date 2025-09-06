ISW: Путин своими заявлениями пытается запугать Запад и нивелировать идею гарантий безопасности для Украины
Владимир Путин и другие чиновники РФ продолжают попытки ослабить единство Запада, угрожая иностранным войскам в Украине. ISW отмечает, что эти заявления направлены на запугивание европейских государств.
российский диктатор владимир путин и другие чиновники рф продолжают усилия, направленные на ослабление единства Запада и сдерживание поддержки Украины, включая подрыв потенциальных гарантий безопасности после войны. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики указывают на заявления, сделанные путиным на Восточном экономическом форуме, где тот, в частности, отметил, что россия будет считать любые иностранные войска в Украине законными целями, если война в Украине продолжится.
Заявление путина с угрозой нанести удар по иностранным военным объектам в Украине является попыткой вызвать страх на Западе относительно возможности, которую европейские государства не рассматривают
Там добавляют, что европейские государства-члены "Коалиции желающих" последовательно заявляют, что любые миротворческие контингенты, развернутые в Украине, сделают это только после заключения долгосрочного мирного соглашения и даже тогда будут действовать только в неопределенных тыловых районах, а не на передовой.
Накануне российский диктатор путин заявил, что войска НАТО, которые появятся в Украине, станут законными целями для российской армии. Кроме того, по его словам, после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины не будет.
