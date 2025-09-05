$41.350.02
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російський диктатор путін заявив, що війська НАТО в Україні будуть законними цілями для армії рф. Він також цинічно додав, що після мирних домовленостей західні війська не знадобляться.

Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО

Війська НАТО, які з’являться в Україні, стануть законними цілями для російської армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

Деталі

"Що стосується можливих військових контингентів в Україні — це одна з першопричин втягування України в НАТО. Тому, якщо там з’являтимуться якісь війська, особливо зараз, під час ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їхнього ураження", — сказав путін.

Крім того, путін цинічно заявив, що нібито після досягнення довгострокових мирних домовленостей потреби у розміщенні військ західних країн на території України не буде.

кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21.08.25, 03:59 • 55945 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Коли в Україні настане світ, то треба буде стримувати росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи можливості ЗСУ.

4 вересня президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що в Єлисейському палаці за одним столом зібралося 35 учасників "коаліції охочих". Вони мають політичну та військову пропозицію щодо гарантій безпеки для України.

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.

Зеленський: "Ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки, базова рамка є"04.09.25, 19:42 • 3618 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Володимир Путін
НАТО
Україна