14:39 • 5932 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 12110 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 17266 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 22760 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 22991 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19897 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40661 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40251 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42954 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 38087 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Зеленський: "Ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки, базова рамка є"

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Президент Зеленський заявив, що існує базова рамка гарантій безпеки для України, яка включає визначення країн-учасниць. 26 країн вже готові надати військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру.

Зеленський: "Ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки, базова рамка є"

Є базова рамка того, якими будуть гарантії безпеки для України, зокрема визначаються країни, які братимуть участь, в тому, чи іншому компоненті безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також ми розуміємо, що гарантії безпеки це не про майбутнє колись, це про зараз теж. В нас є основа щодо сил, щодо конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь, в тому, чи іншому компоненті безпеки - хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в кіберпросторі, хто не має власних сил, але може долучитися фінансово

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

26 країн висловили готовність відправити військові контингенти або підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Ці сили не воюватимуть проти росії, а гарантуватимуть мир та надішлють стратегічний сигнал.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Зеленський
Україна