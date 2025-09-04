Зеленський: "Ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки, базова рамка є"

Є базова рамка того, якими будуть гарантії безпеки для України, зокрема визначаються країни, які братимуть участь, в тому, чи іншому компоненті безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також ми розуміємо, що гарантії безпеки це не про майбутнє колись, це про зараз теж. В нас є основа щодо сил, щодо конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь, в тому, чи іншому компоненті безпеки - хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в кіберпросторі, хто не має власних сил, але може долучитися фінансово