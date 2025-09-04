$41.370.01
14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Зеленский: "Мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности, базовая рамка есть"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент Зеленский заявил, что существует базовая рамка гарантий безопасности для Украины, которая включает определение стран-участниц. 26 стран уже готовы предоставить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира.

Зеленский: "Мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности, базовая рамка есть"

Есть базовая рамка того, какими будут гарантии безопасности для Украины, в частности определяются страны, которые будут участвовать в том или ином компоненте безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Фактически мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности. Базовая рамка есть. Также мы понимаем, что гарантии безопасности это не о будущем когда-то, это о сейчас тоже. У нас есть основа относительно сил, относительно конкретных шагов. Определяем, какие страны будут участвовать в том или ином компоненте безопасности - кто на земле, кто может помочь в небе, кто в киберпространстве, кто не имеет собственных сил, но может присоединиться финансово

- сказал Зеленский.

Напомним

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против России, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.

Павел Башинский

