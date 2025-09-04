Зеленский: "Мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности, базовая рамка есть"

Есть базовая рамка того, какими будут гарантии безопасности для Украины, в частности определяются страны, которые будут участвовать в том или ином компоненте безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Фактически мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности. Базовая рамка есть. Также мы понимаем, что гарантии безопасности это не о будущем когда-то, это о сейчас тоже. У нас есть основа относительно сил, относительно конкретных шагов. Определяем, какие страны будут участвовать в том или ином компоненте безопасности - кто на земле, кто может помочь в небе, кто в киберпространстве, кто не имеет собственных сил, но может присоединиться финансово - сказал Зеленский.

Напомним

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Эти силы не будут воевать против России, а будут гарантировать мир и пошлют стратегический сигнал.