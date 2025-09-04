$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 4866 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 13430 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 19465 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20110 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18585 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38160 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39750 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42333 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37853 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про зустріч 35 учасників "коаліції охочих" у Єлисейському палаці. Вони мають політичну та військову пропозицію щодо гарантій безпеки для України.

На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон

В Єлисейському палаці за одним столом зібралося 35 учасників "коаліції охочих". У них є політична та військова пропозиція щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив призидент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції, пише УНН.

Табір миру знаходиться у Вашингтоні, Києві та в усіх столицях Європи. Таких учасників "коаліції охочих" сьогодні за столом нас 35. Це всі, хто зреагував на криваву війну росії та усі, хто виступає за тривалий і стійкий мир 

- заявив Макрон.

Французький лідер заявив, що у коаліції охочих є політична і військова пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Сьогодні в нас на столі є політична і військова пропозиції. Ці пропозиції виходять від 35 лідерів – надати України гарантії безпеки 

- зазначив президент Франції.

Доповнення

Загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Вашингтон
Емманюель Макрон
Франція
Європа
Україна
Київ