На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон
Київ • УНН
В Єлисейському палаці за одним столом зібралося 35 учасників "коаліції охочих". У них є політична та військова пропозиція щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив призидент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції, пише УНН.
Табір миру знаходиться у Вашингтоні, Києві та в усіх столицях Європи. Таких учасників "коаліції охочих" сьогодні за столом нас 35. Це всі, хто зреагував на криваву війну росії та усі, хто виступає за тривалий і стійкий мир
Французький лідер заявив, що у коаліції охочих є політична і військова пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
Сьогодні в нас на столі є політична і військова пропозиції. Ці пропозиції виходять від 35 лідерів – надати України гарантії безпеки
Доповнення
Загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.
На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.