На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон

В Єлисейському палаці за одним столом зібралося 35 учасників "коаліції охочих". У них є політична та військова пропозиція щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив призидент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції, пише УНН.

Табір миру знаходиться у Вашингтоні, Києві та в усіх столицях Європи. Таких учасників "коаліції охочих" сьогодні за столом нас 35. Це всі, хто зреагував на криваву війну росії та усі, хто виступає за тривалий і стійкий мир

Французький лідер заявив, що у коаліції охочих є політична і військова пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Сьогодні в нас на столі є політична і військова пропозиції. Ці пропозиції виходять від 35 лідерів – надати України гарантії безпеки