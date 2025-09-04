$41.370.01
14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
На столе политические и военные предложения от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины - Макрон

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о встрече 35 участников "коалиции желающих" в Елисейском дворце. У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.

На столе политические и военные предложения от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины - Макрон

В Елисейском дворце за одним столом собрались 35 участников "коалиции желающих". У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции, пишет УНН.

Лагерь мира находится в Вашингтоне, Киеве и во всех столицах Европы. Таких участников "коалиции желающих" сегодня за столом нас 35. Это все, кто отреагировал на кровавую войну россии и все, кто выступает за длительный и устойчивый мир 

- заявил Макрон.

Французский лидер заявил, что у коалиции желающих есть политические и военные предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Сегодня у нас на столе есть политические и военные предложения. Эти предложения исходят от 35 лидеров – предоставить Украине гарантии безопасности 

- отметил президент Франции.

Дополнение

В общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Павел Зинченко

