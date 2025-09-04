На столе политические и военные предложения от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины - Макрон

В Елисейском дворце за одним столом собрались 35 участников "коалиции желающих". У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции, пишет УНН.

Лагерь мира находится в Вашингтоне, Киеве и во всех столицах Европы. Таких участников "коалиции желающих" сегодня за столом нас 35. Это все, кто отреагировал на кровавую войну россии и все, кто выступает за длительный и устойчивый мир - заявил Макрон.

Французский лидер заявил, что у коалиции желающих есть политические и военные предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Сегодня у нас на столе есть политические и военные предложения. Эти предложения исходят от 35 лидеров – предоставить Украине гарантии безопасности - отметил президент Франции.

Дополнение

В общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.