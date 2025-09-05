$41.350.02
06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО

Киев • УНН

 • 132 просмотра

российский диктатор путин заявил, что войска НАТО в Украине будут законными целями для армии рф. Он также цинично добавил, что после мирных договоренностей западные войска не понадобятся.

Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО

Войска НАТО, которые появятся в Украине, станут законными целями для российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Детали

"Что касается возможных военных контингентов в Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, во время ведения боевых действий, мы исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал путин.

Кроме того, путин цинично заявил, что якобы после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины не будет.

Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21.08.25, 03:59 • 55945 просмотров

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что в Елисейском дворце за одним столом собралось 35 участников "коалиции желающих". У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

Зеленский: "Мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности, базовая рамка есть"04.09.25, 19:42 • 3626 просмотров

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Владимир Путин
НАТО
Украина