Войска НАТО, которые появятся в Украине, станут законными целями для российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Детали

"Что касается возможных военных контингентов в Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, во время ведения боевых действий, мы исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал путин.

Кроме того, путин цинично заявил, что якобы после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины не будет.

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что в Елисейском дворце за одним столом собралось 35 участников "коалиции желающих". У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.

26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

