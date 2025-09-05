Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО
Киев • УНН
российский диктатор путин заявил, что войска НАТО в Украине будут законными целями для армии рф. Он также цинично добавил, что после мирных договоренностей западные войска не понадобятся.
Войска НАТО, которые появятся в Украине, станут законными целями для российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Детали
"Что касается возможных военных контингентов в Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, во время ведения боевых действий, мы исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — сказал путин.
Кроме того, путин цинично заявил, что якобы после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины не будет.
Дополнение
Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что российскому диктатору владимиру путину нельзя доверять. Когда в Украине наступит мир, то нужно будет сдерживать россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя возможности ВСУ.
4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что в Елисейском дворце за одним столом собралось 35 участников "коалиции желающих". У них есть политическое и военное предложение по гарантиям безопасности для Украины.
26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.
