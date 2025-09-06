ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України
Київ • УНН
володимир путін та інші чиновники рф продовжують спроби послабити єдність Заходу, погрожуючи іноземним військам в Україні. ISW зазначає, що ці заяви спрямовані на залякування європейських держав.
російський диктатор володимир путін та інші чиновники рф продовжують зусилля, спрямовані на послаблення єдності Заходу та стримування підтримки України, включаючи підрив потенційних гарантій безпеки після війни. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують на заяви, зроблені путіним на Східному економічному форумі, де той, зокрема, зазначив, що росія вважатиме будь-які іноземні війська в Україні законними цілями, якщо війна в Україні продовжиться.
Заява путіна з погрозою завдати удару по іноземних військових об'єктах в Україні є спробою викликати страх на Заході щодо можливості, яку європейські держави не розглядають
Там додають, що європейські держави-члени "Коаліції охочих" послідовно заявляють, що будь-які миротворчі контингенти, розгорнуті в Україні, зроблять це лише після укладення довгострокової мирної угоди і навіть тоді діятимуть лише в невизначених тилових районах, а не на передовій.
Нагадаємо
Напередодні російський диктатор путін заявив, що війська НАТО, які з’являться в Україні, стануть законними цілями для російської армії. Крім того, за його словами, після досягнення довгострокових мирних домовленостей потреби у розміщенні військ західних країн на території України не буде.
