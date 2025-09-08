Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о первой атаке на здание Правительства Украины. Удар был нанесен ракетой "Искандер".
Враг впервые атаковал здание Правительства Украины, удар был нанесен ракетой Искандер. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает УНН.
Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание Правительства Украины - удар был нанесен ракетой Искандер
Добавим
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки, исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Речь шла о гарантиях безопасности, оборонной поддержке Украины, усилении санкций против России и координации действий с партнерами.