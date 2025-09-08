$41.220.13
17:31 • 56 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 1254 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 8904 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 12720 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 34598 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
12:10 • 22784 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24483 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25732 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26387 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29531 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о первой атаке на здание Правительства Украины. Удар был нанесен ракетой "Искандер".

Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак

Враг впервые атаковал здание Правительства Украины, удар был нанесен ракетой Искандер. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает УНН.

Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание Правительства Украины - удар был нанесен ракетой Искандер

- сообщил Ермак.

Добавим

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки, исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Речь шла о гарантиях безопасности, оборонной поддержке Украины, усилении санкций против России и координации действий с партнерами.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Марко Рубио
9К720 Искандер
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина