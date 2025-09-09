$41.220.13
Хранитель

Ракета "Искандер", ударившая по Кабмину, содержала более 30 иностранных деталей

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Ракета "Искандер", которой Россия атаковала здание Кабинета министров Украины, содержала более 30 иностранных деталей. Среди них компоненты производства США, Японии, Великобритании и Швейцарии.

Ракета "Искандер", ударившая по Кабмину, содержала более 30 иностранных деталей

Ракета "Искандер", которой Россия атаковала здание Кабинета министров Украины, содержала более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

действительно, по зданию Правительства попал Искандер 9М727 (крылатая), точнее его часть. Горело топливо. Боевая часть не сработала, предварительно вследствие поражения ракеты. Все точные ответы будут

- говорится в сообщении.

Как сообщил Владислав Власюк, аналогичный исследованный "Искандер" содержит:

35 компонентов американского производства,

  • 1 – японского,
    • 1 – британского,
      • 1 – швейцарского,
        • 5 – белорусского,
          • 57 – российского.

            Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devices и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Опытно-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

            "По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", - написал Власюк.

            Напомним

            В ночь на 7 сентября Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля.

            Удар был нанесен ракетой Искандер. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак во время разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

            Вита Зеленецкая

