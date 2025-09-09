Ракета "Іскандер", яка вдарила по Кабміну містила понад 30 іноземних деталей

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 10491 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 18230 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 22623 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 20829 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 42069 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25165 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26313 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26574 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27186 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30182 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
81%
754мм
Популярнi новини
Зеленський привітав українських захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородамиVideo8 вересня, 16:13 • 3232 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц8 вересня, 16:18 • 5032 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 7964 перегляди
Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину8 вересня, 17:48 • 4198 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 8 вересня, 20:07 • 6348 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 22621 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 22566 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76569 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 59545 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 60408 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Франція
Біла Церква
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 12271 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 12419 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 76569 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 40443 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 44382 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136
The Guardian

Ракета "Іскандер", яка вдарила по Кабміну містила понад 30 іноземних деталей

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Ракета "Іскандер", якою росія атакувала будівлю Кабінету міністрів України, містила понад 30 іноземних деталей. Серед них компоненти виробництва США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.

Ракета "Іскандер", яка вдарила по Кабміну містила понад 30 іноземних деталей

Ракета "Іскандер", якою росія атакувала будівлю Кабінету міністрів України містила понад 30 іноземних деталей, у тому числі американського, британского та японського виробництва. Про це інформує УНН з посиланням на допис у соцмережі Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.  

дійсно, по будівлі Уряду влучив Іскандер 9М727 (крилата), точніше його частина. Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть

- йдеться у дописі.

Як повідомив Владислав Власюк, аналогічний досліджений "Іскандер" містить:

35 компонентів американського виробництва,

  • 1 – японського,
    • 1 – британського,
      • 1 – швейцарського,
        • 5 – білоруського,
          • 57 – російського.

            Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (рф).

            "Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", - написав Власюк.

            Нагадаємо

            У ніч проти 7 вересня росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля. 

            Удар було нанесено ракетою Іскандер. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

            путін точно знає, що робить: Матернова показала уламки ракети, якою росіяни вдарили по будівлі Кабміну08.09.25, 15:32 • 2608 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Війна в Україні
            Білорусь
            Марко Рубіо
            Швейцарія
            Іскандер (ОТРК)
            Андрій Єрмак
            Велика Британія
            Японія
            Сполучені Штати Америки
            Україна