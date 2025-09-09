Ракета "Іскандер", яка вдарила по Кабміну містила понад 30 іноземних деталей
Київ • УНН
Ракета "Іскандер", якою росія атакувала будівлю Кабінету міністрів України, містила понад 30 іноземних деталей. Серед них компоненти виробництва США, Японії, Великої Британії та Швейцарії.
Ракета "Іскандер", якою росія атакувала будівлю Кабінету міністрів України містила понад 30 іноземних деталей, у тому числі американського, британского та японського виробництва. Про це інформує УНН з посиланням на допис у соцмережі Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.
дійсно, по будівлі Уряду влучив Іскандер 9М727 (крилата), точніше його частина. Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть
Як повідомив Владислав Власюк, аналогічний досліджений "Іскандер" містить:
35 компонентів американського виробництва,
- 1 – японського,
- 1 – британського,
- 1 – швейцарського,
- 5 – білоруського,
- 57 – російського.
Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (рф).
"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше - Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", - написав Власюк.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля.
Удар було нанесено ракетою Іскандер. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.
