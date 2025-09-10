Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы

Война России против Украины продемонстрировала, что Европейскому Союзу необходимо быть готовым к обороне. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Вильнюсе во вторник, 9 сентября, передает УНН.

Война России против Украины показала, что весь Европейский Союз должен готовиться к обороне. Однако мы все еще уделяем недостаточно внимания и ресурсов этому вопросу - сказал президент.

Гитанас Науседа отметил, что Литва подает пример в этом контексте, инвестируя 4 процента ВВП в оборону уже в этом году и планируя потратить на это более 5 процентов в 2026 году.

По его словам, Литва ожидает большего участия ЕС, прежде всего через программы "Действие безопасности для Европы" (SAFE) и европейской оборонной промышленности.

Он добавил, что Литва приветствует первоначальное предложение Европейской комиссии относительно следующего семилетнего бюджета, который предусматривает увеличение финансирования обороны и сосредоточение внимания на военной мобильности, защите критической инфраструктуры и устойчивости.

Науседа считает, что безопасность восточных границ ЕС должна оставаться приоритетом, а для лучшей их защиты необходимы большие инвестиции в регион.

ЕС должен признать, что долгосрочная безопасность Украины и Европы может быть обеспечена только благодаря активному участию ЕС. Поэтому ЕС должен расширить военную поддержку, а государства-члены должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности - подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что в ближайшее время давление на Россию должно быть усилено путем принятия 19-го пакета санкций ЕС, направленных против доходов России от нефти и газа, "Росатома", банковского сектора и теневого флота.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что империалистические планы Путина не ограничатся Украиной. Он призвал европейских союзников искать новые партнерства из-за изменения отношений с США.

Германия собирается инвестировать 10 миллиардов евро в модернизацию систем гражданской защиты до 2029 года. Программа предусматривает установку новых сирен, создание убежищ и обучение спасательных служб. Кроме того, страна планирует изменить порядок формирования госрезерва продуктов питания, создавая стратегические запасы консервов. Это связано с угрозой вероятной атаки со стороны России и другими кризисными ситуациями.

