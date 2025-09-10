Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы

$41.250.03
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 13905 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 21626 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 14933 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 42926 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 71874 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 60238 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36577 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30321 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29416 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto9 сентября, 12:33 • 11316 просмотра
Кабмин ускорил печать и отправку повесток9 сентября, 15:16 • 3826 просмотра
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo9 сентября, 16:20 • 8370 просмотра
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку18:24 • 3728 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 44903 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 34913 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 33417 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 32158 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 101488 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 57917 просмотра
Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине требует готовности ЕС к обороне. Литва инвестирует 4% ВВП в оборону, ожидая большего участия ЕС в программах безопасности.

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы

Война России против Украины продемонстрировала, что Европейскому Союзу необходимо быть готовым к обороне. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Вильнюсе во вторник, 9 сентября, передает УНН.

Война России против Украины показала, что весь Европейский Союз должен готовиться к обороне. Однако мы все еще уделяем недостаточно внимания и ресурсов этому вопросу

- сказал президент.

Гитанас Науседа отметил, что Литва подает пример в этом контексте, инвестируя 4 процента ВВП в оборону уже в этом году и планируя потратить на это более 5 процентов в 2026 году.

По его словам, Литва ожидает большего участия ЕС, прежде всего через программы "Действие безопасности для Европы" (SAFE) и европейской оборонной промышленности.

Он добавил, что Литва приветствует первоначальное предложение Европейской комиссии относительно следующего семилетнего бюджета, который предусматривает увеличение финансирования обороны и сосредоточение внимания на военной мобильности, защите критической инфраструктуры и устойчивости.

Науседа считает, что безопасность восточных границ ЕС должна оставаться приоритетом, а для лучшей их защиты необходимы большие инвестиции в регион.

ЕС должен признать, что долгосрочная безопасность Украины и Европы может быть обеспечена только благодаря активному участию ЕС. Поэтому ЕС должен расширить военную поддержку, а государства-члены должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности

- подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что в ближайшее время давление на Россию должно быть усилено путем принятия 19-го пакета санкций ЕС, направленных против доходов России от нефти и газа, "Росатома", банковского сектора и теневого флота.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что империалистические планы Путина не ограничатся Украиной. Он призвал европейских союзников искать новые партнерства из-за изменения отношений с США.

Германия собирается инвестировать 10 миллиардов евро в модернизацию систем гражданской защиты до 2029 года. Программа предусматривает установку новых сирен, создание убежищ и обучение спасательных служб. Кроме того, страна планирует изменить порядок формирования госрезерва продуктов питания, создавая стратегические запасы консервов. Это связано с угрозой вероятной атаки со стороны России и другими кризисными ситуациями.

