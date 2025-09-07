Німеччина інвестує мільярди в цивільний захист і укриття
Німеччина до 2029 року планує інвестувати 10 млрд євро в модернізацію систем цивільного захисту та оповіщення. У межах програми передбачено встановлення нових сирен і створення укриттів. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Александера Добріндта, передає УНН.
Зазначається, що ці плани з'явилися на тлі наростальної геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.
Ми модернізуємо нашу цивільну оборону
Пакт про цивільний захист передбачає встановлення сирен для оповіщення населення, цифрових систем оповіщення для мобільних телефонів, будівництво нових укриттів, забезпечення близько 1500 транспортних засобів для пожежної охорони, служб швидкої допомоги, мобільних командних центрів та важкої техніки.
За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів. Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.
Німеччина готується до можливої агресії рф до 2029 року, створюючи мережу бомбосховищ. Планується модернізація тунелів та підвалів для укриття мільйона людей.
