19:15
Бундесвер переправив військову техніку з Німеччини до Литви: подробиці

Київ • УНН

 • 28 перегляди

До литовського порту Клайпеда доставлено понад тисячу одиниць техніки Бундесверу для участі у масштабних навчаннях Quadriga 2025. Військові з 13 країн НАТО відпрацьовуватимуть оборону Балтійського регіону.

Бундесвер переправив військову техніку з Німеччини до Литви: подробиці

До литовського порту Клайпеда прибула понад тисяча одиниць техніки Бундесверу для участі у масштабних навчаннях Quadriga 2025. Серед них - бронемашини, танкові тягачі, медичні вантажівки, інше обладнання та супровідний персонал. Про це інформує видання DW з посиланням на агентство dpa, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що усю техніку доставили з німецького Ростока через Балтійське море шістьма рейсами двох вантажних суден.

Як повідомив представник Бундесверу, після прибуття в порт колона 37-ї бронетанкової бригади вирушила до Пабраде та інших литовських військових баз.

Разом із військовими з 13 країн-партнерів по НАТО планується відпрацювання оборони Балтійського регіону в умовах військового конфлікту.

У маневрах, які цього разу не є офіційними маневрами НАТО, беруть участь понад 8000 солдатів і офіцерів, а також 40 кораблів, 30 літаків або вертольотів та понад 1800 транспортних засобів. Вони включають також навчання з перекидання сил і засобів по суші, морю та повітрю до Литви

- йдеться у дописі.

Маневри відбуваються у вересні та частково збігаються за часом із російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", які пройдуть з 12 по 16 вересня на території Білорусі.

Нагадаємо

Європейські лідери, усвідомлюючи критичні прогалини в обороноздатності, сподіваються на виконання Дональдом Трампом пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Заміна військових можливостей США коштуватиме Європі 1 трильйон доларів.

