"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер залишає свою посаду. Про це у соцмережі Х повідомляє посольство ФРН у Києві, інформує УНН.

Зазначається, що незабаром Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

У своєму зверненні політик зазначив, що для нього було честю представляти свою країну "тут, в Україні, у цей особливий час".

За цей період ми пережили багато подій: як хороших, так і поганих. Біль і страх, які, як я навчився від вас, можна подолати завдяки надії та дружбі. Разом ми здобули також силу та впевненість

За його словами, Україна глибоко вразила його - "її людьми, їхньою відвагою, рішучістю і непохитною вірою у свободу та хороше майбутнє".

Я хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху. Дякую за довіру, за відкритий діалог, за людяність і дружбу в тяжкі часи. Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною. ... Німеччина твердо стоїть на вашому боці. Друзі стоять пліч-о-пліч!