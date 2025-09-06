"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду
Київ • УНН
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер завершує свою місію. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер залишає свою посаду. Про це у соцмережі Х повідомляє посольство ФРН у Києві, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що незабаром Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.
У своєму зверненні політик зазначив, що для нього було честю представляти свою країну "тут, в Україні, у цей особливий час".
За цей період ми пережили багато подій: як хороших, так і поганих. Біль і страх, які, як я навчився від вас, можна подолати завдяки надії та дружбі. Разом ми здобули також силу та впевненість
За його словами, Україна глибоко вразила його - "її людьми, їхньою відвагою, рішучістю і непохитною вірою у свободу та хороше майбутнє".
Я хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху. Дякую за довіру, за відкритий діалог, за людяність і дружбу в тяжкі часи. Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною. ... Німеччина твердо стоїть на вашому боці. Друзі стоять пліч-о-пліч!
Нагадаємо
У липні стало відомо, що колишній державний секретар фінансів ФРН Гайко Томс представлятиме Німеччину як посол в Україні. На посаді посла в Києві він змінить Мартіна Єґера, який стане новим головою Федеральної розвідувальної служби.
