"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду

5 вересня, 16:47 • 11245 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 20697 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 25863 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 21833 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 34176 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40627 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35513 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 64466 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46147 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57333 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Популярнi новини
Комп'ютерний збій паралізував рух поїздів у Сан-Франциско5 вересня, 16:58 • 2952 перегляди
У Херсоні підліток підірвався на російській міні5 вересня, 17:24 • 3038 перегляди
Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою5 вересня, 18:07 • 3940 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo5 вересня, 19:05 • 10340 перегляди
У москві загорілась Третьяковська галерея, 11 людей евакуювали5 вересня, 19:54 • 2796 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 25872 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 23184 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 47024 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 64466 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 46168 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 33427 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 83215 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 32434 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 37065 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 38322 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер завершує свою місію. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер залишає свою посаду. Про це у соцмережі Х повідомляє посольство ФРН у Києві, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що незабаром Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

У своєму зверненні політик зазначив, що для нього було честю представляти свою країну "тут, в Україні, у цей особливий час".

За цей період ми пережили багато подій: як хороших, так і поганих. Біль і страх, які, як я навчився від вас, можна подолати завдяки надії та дружбі. Разом ми здобули також силу та впевненість

- зазначив Єґер.

За його словами, Україна глибоко вразила його - "її людьми, їхньою відвагою, рішучістю і непохитною вірою у свободу та хороше майбутнє".

Я хочу подякувати всім, хто був поруч зі мною на цьому шляху. Дякую за довіру, за відкритий діалог, за людяність і дружбу в тяжкі часи. Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною. ... Німеччина твердо стоїть на вашому боці. Друзі стоять пліч-о-пліч!

- додав Єґер.

Нагадаємо

У липні стало відомо, що колишній державний секретар фінансів ФРН Гайко Томс представлятиме Німеччину як посол в Україні. На посаді посла в Києві він змінить Мартіна Єґера, який стане новим головою Федеральної розвідувальної служби.

Глава МЗС Німеччини закликав європейських партнерів передати Україні свої системи ППО05.09.25, 10:56 • 5280 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Німеччина
Україна
Київ