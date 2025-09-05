$41.350.02
Глава МЗС Німеччини закликав європейських партнерів передати Україні свої системи ППО

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що Україна потребує додаткових систем ППО. Німеччина закликає європейських партнерів передати їх Києву, наголошуючи на конфіденційності таких обговорень.

Глава МЗС Німеччини закликав європейських партнерів передати Україні свої системи ППО

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що для ефективного захисту від російської агресії Україна перш за все потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Його слова передає T-online, пише УНН.

Деталі

У розмові з журналістами Вадефуль підкреслив, що сьогодні "немає майже нічого, чого б Україна не потребувала" у сфері оборонних поставок. Водночас він акцентував, що пріоритетом залишаються системи ППО, які досі перебувають на озброєнні деяких європейських країн, але не використовуються ними щоденно. За його словами, Німеччина вже закликає цих партнерів розглянути можливість їх передачі Києву.

Канцлер Німеччини Мерц назвав путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем"03.09.25, 10:18 • 4584 перегляди

Водночас дипломат уточнив, що обговорення таких чутливих питань варто проводити не публічно, а у конфіденційному форматі.

З усією повагою до медіа, але ефективніше вести прямі переговори з країнами, що володіють потрібними системами, ніж через заяви у ЗМІ

- підкреслив міністр.

Коментуючи перспективи переговорів із росією, Вадефуль висловив скепсис. На його думку, лідер рф володимир путін не демонструє жодної готовності припинити агресію чи відмовитися від намірів щодо України. Водночас міністр підкреслив: якщо москва справді покаже бажання завершити війну, а Німеччина спільно з європейськими союзниками зможе цьому посприяти, тоді "європейці, звичайно, будуть готові говорити і з Лавровим".

Таким чином, Берлін знову наголосив, що підтримка України зброєю та ППО залишається ключовим інструментом стримування російської агресії, тоді як дипломатичне вирішення можливе лише за умови реальної зміни позиції кремля.

"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 05.09.25, 04:24 • 4624 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Німеччина
Україна