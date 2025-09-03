Канцлер Німеччини Мерц назвав путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем"

$41.370.05
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 6964 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 9340 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 65963 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 99639 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 135924 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 149018 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79437 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142573 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52956 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29 • 228778 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45 • 228465 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
31 серпня, 18:14 • 218336 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40 • 214841 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35 • 209413 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
06:57 • 1422 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 6920 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
06:00 • 9304 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:50 • 65947 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
2 вересня, 10:24 • 135910 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Андрій Парубій
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Львів
Китай
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
2 вересня, 14:15 • 14135 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування
2 вересня, 11:20 • 28236 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ
2 вересня, 10:43 • 31331 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України
2 вересня, 08:32 • 45740 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 18:36 • 91210 перегляди
Фейкові новини
Financial Times
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Канцлер Німеччини Мерц назвав путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем"

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що путін є найсерйознішим воєнним злочинцем сучасності. Він закликав Захід посилити економічний тиск на рф, оскільки путін не демонструє готовності до переговорів.

Канцлер Німеччини Мерц назвав путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем"

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, різко висловився на адресу диктатора рф володимира путіна, заявивши, що той несе відповідальність за масштабні воєнні злочини проти України. Про це канцлер заявив під час недавнього інтерв’ю, передає Spiegel, повідомляє УНН.

Деталі

Він (путін – ред.) воєнний злочинець. Він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. Тут немає місця для поблажливості

- наголосив Мерц.

Канцлер підкреслив, що довіряти російському лідеру немає жодних підстав, і закликав Захід діяти жорсткіше. На його думку, єдиний реальний важіль впливу на кремль – це економічний тиск. 

Ми повинні створити основу для того, щоб росія не могла більше підтримувати свою воєнну економіку. Йдеться про економічне виснаження, до якого ми повинні сприяти 

- пояснив Мерц.

Він також зазначив, що путін наразі не демонструє жодної готовності до припинення вогню чи переговорів щодо миру з Україною. Саме тому, на переконання Мерца, міжнародна спільнота має діяти через санкції та тарифи проти тих, хто досі веде торгівлю з росією.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Мерц вважає Женеву слушним місцем для переговорів України та росії щодо завершення війни. Цю пропозицію він озвучить 4 вересня в Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".

Трамп заявив про розчарування російським диктатором володимиром путіним у телефонній розмові. Він знову зазначив, що повномасштабне вторгнення в Україну не відбулося б, якби він був президентом.

Степан Гафтко

Володимир Путін
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Париж
Німеччина
Україна