Канцлер Німеччини Мерц назвав путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем"

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, різко висловився на адресу диктатора рф володимира путіна, заявивши, що той несе відповідальність за масштабні воєнні злочини проти України. Про це канцлер заявив під час недавнього інтерв’ю, передає Spiegel, повідомляє УНН.

Деталі

Він (путін – ред.) воєнний злочинець. Він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. Тут немає місця для поблажливості - наголосив Мерц.

Канцлер підкреслив, що довіряти російському лідеру немає жодних підстав, і закликав Захід діяти жорсткіше. На його думку, єдиний реальний важіль впливу на кремль – це економічний тиск.

Ми повинні створити основу для того, щоб росія не могла більше підтримувати свою воєнну економіку. Йдеться про економічне виснаження, до якого ми повинні сприяти - пояснив Мерц.

Він також зазначив, що путін наразі не демонструє жодної готовності до припинення вогню чи переговорів щодо миру з Україною. Саме тому, на переконання Мерца, міжнародна спільнота має діяти через санкції та тарифи проти тих, хто досі веде торгівлю з росією.

