2 вересня, 11:50 • 44696 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 73961 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 115575 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 130711 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 71270 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134139 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48987 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87016 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53487 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108445 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

Публікації
Фрідріх Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і путіна в Женеві – DW

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, вважає Женеву слушним місцем для переговорів України та росії щодо завершення війни. Цю пропозицію він озвучить 4 вересня в Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".

Фрідріх Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і путіна в Женеві – DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що у Женеві могли би відбутися переговори між Україною та росією щодо завершення війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в рамках візиту до Берліна президента Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає УНН з посиланням на DW.

Деталі

Свою пропозицію щодо нового місця переговорів Мерц озвучить під час зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 4 вересня в Парижі.

Женева була б слушним місцем для укладання угоди про припинення вогню

 - сказав Мерц.

Нагадаємо

1 вересня президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте анонсував зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими, подивимося, що буде далі: Трамп про можливу зустріч путіна і Зеленського02.09.25, 22:35 • 2026 переглядiв

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Женева
Фрідріх Мерц
Україна
Берлін