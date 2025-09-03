Фрідріх Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і путіна в Женеві – DW
Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, вважає Женеву слушним місцем для переговорів України та росії щодо завершення війни. Цю пропозицію він озвучить 4 вересня в Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що у Женеві могли би відбутися переговори між Україною та росією щодо завершення війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в рамках візиту до Берліна президента Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
Свою пропозицію щодо нового місця переговорів Мерц озвучить під час зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться 4 вересня в Парижі.
Женева була б слушним місцем для укладання угоди про припинення вогню
Нагадаємо
1 вересня президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте анонсував зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.
