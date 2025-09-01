$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 12182 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 22666 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 29711 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 168165 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 98737 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 177732 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 184979 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 157268 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 126662 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО Марком Рютте. Наступна зустріч "коаліції рішучих" відбудеться в Парижі 4 вересня.

Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО

Французький президент Еммануель Макрон під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив гарантії безпеки для України. Також Макрон повідомив, що наступна зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у Парижі 4 вересня, передає УНН з посиланням на повідомлення в мережі X.

На думку Макрона, без гарантій безпеки мир в Україні є неможливим.

Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру 

- наголосив Макрон.

Обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки: Зеленський підтвердив, що засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня01.09.25, 20:55 • 1380 переглядiв

Раніше

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

Контекст

Коаліція рішучих – об’єднання держав, запропоноване Великою Британією та Францією в лютому 2025 року задля координації зусиль військової підтримки України. Вперше про коаліцію було оголошено 2 березня 2025 року прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після переговорів у Лондоні. Створення "коаліції рішучих" відбулося після скандалу в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року. Нині до коаліції входить 31 держава.

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Єлисейський палац
Кір Стармер
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Лондон