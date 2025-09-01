Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО

Французький президент Еммануель Макрон під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив гарантії безпеки для України. Також Макрон повідомив, що наступна зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у Парижі 4 вересня, передає УНН з посиланням на повідомлення в мережі X.

На думку Макрона, без гарантій безпеки мир в Україні є неможливим.

Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру - наголосив Макрон.

Раніше

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

Контекст

Коаліція рішучих – об’єднання держав, запропоноване Великою Британією та Францією в лютому 2025 року задля координації зусиль військової підтримки України. Вперше про коаліцію було оголошено 2 березня 2025 року прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після переговорів у Лондоні. Створення "коаліції рішучих" відбулося після скандалу в Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом 28 лютого 2025 року. Нині до коаліції входить 31 держава.