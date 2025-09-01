$41.320.06
Макрон обсудил гарантии безопасности для Украины с генсеком НАТО

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил гарантии безопасности для Украины с генсеком НАТО Марком Рютте. Следующая встреча "коалиции решительных" состоится в Париже 4 сентября.

Макрон обсудил гарантии безопасности для Украины с генсеком НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил гарантии безопасности для Украины. Также Макрон сообщил, что следующая встреча "коалиции решительных" состоится в Париже 4 сентября, передает УНН со ссылкой на сообщение в сети X.

По мнению Макрона, без гарантий безопасности мир в Украине невозможен.

Вместе с нашими партнерами и в координации с НАТО мы будем работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Они являются необходимым условием для надежного движения к миру 

- подчеркнул Макрон.

Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября01.09.25, 20:55 • 1380 просмотров

Ранее

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст

Коалиция решительных – объединение государств, предложенное Великобританией и Францией в феврале 2025 года для координации усилий военной поддержки Украины. Впервые о коалиции было объявлено 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером после переговоров в Лондоне. Создание "коалиции решительных" произошло после скандала в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 28 февраля 2025 года. Сейчас в коалицию входит 31 государство.

Егор Брайлян

