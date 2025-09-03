$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Фридрих Мерц предложил провести встречу Зеленского и Путина в Женеве – DW

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Фридрих Мерц, канцлер Германии, считает Женеву подходящим местом для переговоров Украины и России по завершению войны. Это предложение он озвучит 4 сентября в Париже на встрече "Коалиции желающих".

Фридрих Мерц предложил провести встречу Зеленского и Путина в Женеве – DW

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в Женеве могли бы состояться переговоры между Украиной и Россией о завершении войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках визита в Берлин президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Свое предложение относительно нового места переговоров Мерц озвучит во время встречи "Коалиции желающих", которая состоится 4 сентября в Париже.

Женева была бы подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня

 - сказал Мерц.

Напомним

1 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте анонсировал встречу "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

Я узнал вещи, которые будут очень интересными, посмотрим, что будет дальше: Трамп о возможной встрече путина и Зеленского02.09.25, 22:35 • 1946 просмотров

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Женева
Фридрих Мерц
Украина
Берлин