Фридрих Мерц предложил провести встречу Зеленского и Путина в Женеве – DW
Киев • УНН
Фридрих Мерц, канцлер Германии, считает Женеву подходящим местом для переговоров Украины и России по завершению войны. Это предложение он озвучит 4 сентября в Париже на встрече "Коалиции желающих".
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в Женеве могли бы состояться переговоры между Украиной и Россией о завершении войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках визита в Берлин президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Свое предложение относительно нового места переговоров Мерц озвучит во время встречи "Коалиции желающих", которая состоится 4 сентября в Париже.
Женева была бы подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня
Напомним
1 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте анонсировал встречу "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября.
