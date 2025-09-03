Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путин является самым серьезным военным преступником современности. Он призвал Запад усилить экономическое давление на рф, поскольку путин не демонстрирует готовности к переговорам.
Фридрих Мерц, канцлер Германии, резко высказался в адрес диктатора рф владимира путина, заявив, что тот несет ответственность за масштабные военные преступления против Украины. Об этом канцлер заявил во время недавнего интервью, передает Spiegel, сообщает УНН.
Детали
Он (путин – ред.) военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени. Здесь нет места для снисхождения
Канцлер подчеркнул, что доверять российскому лидеру нет никаких оснований, и призвал Запад действовать жестче. По его мнению, единственный реальный рычаг влияния на кремль – это экономическое давление.
Мы должны создать основу для того, чтобы россия не могла больше поддерживать свою военную экономику. Речь идет об экономическом истощении, которому мы должны способствовать
Он также отметил, что Путин пока не демонстрирует никакой готовности к прекращению огня или переговорам о мире с Украиной. Именно поэтому, по убеждению Мерца, международное сообщество должно действовать через санкции и тарифы против тех, кто до сих пор ведет торговлю с россией.
Напомним
Канцлер Германии Мерц считает Женеву подходящим местом для переговоров Украины и россии по завершению войны. Это предложение он озвучит 4 сентября в Париже на встрече "Коалиции желающих".
Трамп заявил о разочаровании российским диктатором владимиром путиным в телефонном разговоре. Он вновь отметил, что полномасштабное вторжение в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.