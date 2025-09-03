Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"

$41.370.05
Эксклюзив
07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемого
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
публикации
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
06:00
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в Черногории
2 сентября, 10:24
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Андрей Парубий
Украина
Соединённые Штаты
Кировоградская область
Львов
Китай
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысяч
2 сентября, 14:15
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших переписку
2 сентября, 11:20
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление
2 сентября, 10:43
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины
2 сентября, 08:32
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 18:36
Фейковые новости
Financial Times
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"

Киев • УНН

 404 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что путин является самым серьезным военным преступником современности. Он призвал Запад усилить экономическое давление на рф, поскольку путин не демонстрирует готовности к переговорам.

Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"

Фридрих Мерц, канцлер Германии, резко высказался в адрес диктатора рф владимира путина, заявив, что тот несет ответственность за масштабные военные преступления против Украины. Об этом канцлер заявил во время недавнего интервью, передает Spiegel, сообщает УНН.

Детали

Он (путин – ред.) военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени. Здесь нет места для снисхождения

- подчеркнул Мерц.

Канцлер подчеркнул, что доверять российскому лидеру нет никаких оснований, и призвал Запад действовать жестче. По его мнению, единственный реальный рычаг влияния на кремль – это экономическое давление. 

Мы должны создать основу для того, чтобы россия не могла больше поддерживать свою военную экономику. Речь идет об экономическом истощении, которому мы должны способствовать 

- пояснил Мерц.

Он также отметил, что Путин пока не демонстрирует никакой готовности к прекращению огня или переговорам о мире с Украиной. Именно поэтому, по убеждению Мерца, международное сообщество должно действовать через санкции и тарифы против тех, кто до сих пор ведет торговлю с россией.

Напомним

Канцлер Германии Мерц считает Женеву подходящим местом для переговоров Украины и россии по завершению войны. Это предложение он озвучит 4 сентября в Париже на встрече "Коалиции желающих".

Трамп заявил о разочаровании российским диктатором владимиром путиным в телефонном разговоре. Он вновь отметил, что полномасштабное вторжение в Украину не произошло бы, если бы он был президентом.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Париж
Германия
Украина