"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України

Німецький уряд пообіцяв значне розширення військової підтримки України, зокрема планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад. Про це пише УНН із посиланням на німецький телеканал N-tv.

Ми знову пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони - повідомили джерела в німецькому уряді.

За результатами зустрічі "Коаліції охочих", Німеччина планує також сприяти розвитку наступальних можливостей Києва, включно з допомогою у виробництві ракет далекого радіусу дії.

Крім того, Німеччина надасть обладнання чотирьом українським механізованим піхотним бригадам. За оцінками уряду, це майже 500 бойових машин на рік.

Нагадаємо

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Окрім цього, як заявив президент Франції Емманюель Макрон, загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані.

