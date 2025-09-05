$41.370.01
4 вересня, 17:30 • 12521 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 24851 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 24039 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 27967 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 31752 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26848 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22464 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 47662 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41447 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44375 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Німеччина обіцяє значне розширення військової допомоги Україні, включаючи обладнання для чотирьох механізованих бригад. Берлін також сприятиме розвитку наступальних можливостей Києва, зокрема у виробництві ракет.

"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України

Німецький уряд пообіцяв значне розширення військової підтримки України, зокрема планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад. Про це пише УНН із посиланням на німецький телеканал N-tv.

Ми знову пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони

- повідомили джерела в німецькому уряді.

За результатами зустрічі "Коаліції охочих", Німеччина планує також сприяти розвитку наступальних можливостей Києва, включно з допомогою у виробництві ракет далекого радіусу дії.

Крім того, Німеччина надасть обладнання чотирьом українським механізованим піхотним бригадам. За оцінками уряду, це майже 500 бойових машин на рік.

Нагадаємо

На зустрічі "Коаліції охочих" у четвер, 4 вересня, учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Окрім цього, як заявив президент Франції Емманюель Макрон, загалом 26 країн виловили готовність відправити військові контингенти або ж підтримати їх для забезпечення миру в Україні. Наразі вирішується, як ці війська будуть розташовані. 

Йшлося про тиск на росію для припинення війни: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами04.09.25, 19:23 • 3020 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина
Україна