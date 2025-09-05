«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины
Киев • УНН
Германия обещает значительное расширение военной помощи Украине, включая оборудование для четырех механизированных бригад. Берлин также будет способствовать развитию наступательных возможностей Киева, в частности в производстве ракет.
Правительство Германии пообещало значительно расширить военную поддержку Украины, в частности, планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад. Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.
Мы снова пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны
По результатам встречи "Коалиции желающих", Германия планирует также способствовать развитию наступательных возможностей Киева, включая помощь в производстве ракет дальнего радиуса действия.
Кроме того, Германия предоставит оборудование четырем украинским механизированным пехотным бригадам. По оценкам правительства, это почти 500 боевых машин в год.
Напомним
На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.
Кроме этого, как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.
