«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины

Правительство Германии пообещало значительно расширить военную поддержку Украины, в частности, планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад. Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

Мы снова пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны - сообщили источники в немецком правительстве.

По результатам встречи "Коалиции желающих", Германия планирует также способствовать развитию наступательных возможностей Киева, включая помощь в производстве ракет дальнего радиуса действия.

Кроме того, Германия предоставит оборудование четырем украинским механизированным пехотным бригадам. По оценкам правительства, это почти 500 боевых машин в год.

Напомним

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Кроме этого, как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

