«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 сентября, 17:30 • 12382 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 24412 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 23785 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 27721 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 31535 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26797 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22428 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 47576 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41425 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44344 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
81%
754мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 290666 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 284405 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 282250 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 274741 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 38154 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 8552 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 33594 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 26198 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 47578 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 44588 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 14220 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 33594 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 15324 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 20939 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 22920 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Google Play
Financial Times

«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Германия обещает значительное расширение военной помощи Украине, включая оборудование для четырех механизированных бригад. Берлин также будет способствовать развитию наступательных возможностей Киева, в частности в производстве ракет.

«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины

Правительство Германии пообещало значительно расширить военную поддержку Украины, в частности, планирует предоставить оборудование для четырех украинских механизированных пехотных бригад. Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

Мы снова пообещали значительное увеличение, особенно в отношении систем вооружения и противовоздушной обороны

- сообщили источники в немецком правительстве.

По результатам встречи "Коалиции желающих", Германия планирует также способствовать развитию наступательных возможностей Киева, включая помощь в производстве ракет дальнего радиуса действия.

Кроме того, Германия предоставит оборудование четырем украинским механизированным пехотным бригадам. По оценкам правительства, это почти 500 боевых машин в год.

Напомним

На встрече "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября, участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Кроме этого, как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в общей сложности 26 стран выразили готовность отправить военные контингенты или же поддержать их для обеспечения мира в Украине. Сейчас решается, как эти войска будут расположены.

Речь шла о давлении на россию для прекращения войны: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами04.09.25, 19:23 • 3008 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия
Украина