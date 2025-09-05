Глава МИД Германии призвал европейских партнеров передать Украине свои системы ПВО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что для эффективной защиты от российской агрессии Украина прежде всего нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны. Его слова передает T-online, пишет УНН.

Детали

В разговоре с журналистами Вадефуль подчеркнул, что сегодня "нет почти ничего, в чем бы Украина не нуждалась" в сфере оборонных поставок. В то же время он акцентировал, что приоритетом остаются системы ПВО, которые до сих пор находятся на вооружении некоторых европейских стран, но не используются ими ежедневно. По его словам, Германия уже призывает этих партнеров рассмотреть возможность их передачи Киеву.

Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"

В то же время дипломат уточнил, что обсуждение таких чувствительных вопросов следует проводить не публично, а в конфиденциальном формате.

При всем уважении к медиа, но эффективнее вести прямые переговоры со странами, обладающими нужными системами, чем через заявления в СМИ - подчеркнул министр.

Комментируя перспективы переговоров с россией, Вадефуль выразил скепсис. По его мнению, лидер рф владимир путин не демонстрирует никакой готовности прекратить агрессию или отказаться от намерений в отношении Украины. В то же время министр подчеркнул: если москва действительно покажет желание завершить войну, а Германия совместно с европейскими союзниками сможет этому поспособствовать, тогда "европейцы, конечно, будут готовы говорить и с лавровым".

Таким образом, Берлин вновь подчеркнул, что поддержка Украины оружием и ПВО остается ключевым инструментом сдерживания российской агрессии, тогда как дипломатическое решение возможно лишь при условии реального изменения позиции Кремля.

«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины