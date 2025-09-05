$41.350.02
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30 • 21979 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 41824 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 35436 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04 • 38104 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 39355 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30204 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 24431 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 54672 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
3 сентября, 17:28 • 42511 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Глава МИД Германии призвал европейских партнеров передать Украине свои системы ПВО

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО. Германия призывает европейских партнеров передать их Киеву, подчеркивая конфиденциальность таких обсуждений.

Глава МИД Германии призвал европейских партнеров передать Украине свои системы ПВО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что для эффективной защиты от российской агрессии Украина прежде всего нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны. Его слова передает T-online, пишет УНН.

Детали

В разговоре с журналистами Вадефуль подчеркнул, что сегодня "нет почти ничего, в чем бы Украина не нуждалась" в сфере оборонных поставок. В то же время он акцентировал, что приоритетом остаются системы ПВО, которые до сих пор находятся на вооружении некоторых европейских стран, но не используются ими ежедневно. По его словам, Германия уже призывает этих партнеров рассмотреть возможность их передачи Киеву.

Канцлер Германии Мерц назвал путина "самым серьезным военным преступником"03.09.25, 10:18 • 4584 просмотра

В то же время дипломат уточнил, что обсуждение таких чувствительных вопросов следует проводить не публично, а в конфиденциальном формате.

При всем уважении к медиа, но эффективнее вести прямые переговоры со странами, обладающими нужными системами, чем через заявления в СМИ

- подчеркнул министр.

Комментируя перспективы переговоров с россией, Вадефуль выразил скепсис. По его мнению, лидер рф владимир путин не демонстрирует никакой готовности прекратить агрессию или отказаться от намерений в отношении Украины. В то же время министр подчеркнул: если москва действительно покажет желание завершить войну, а Германия совместно с европейскими союзниками сможет этому поспособствовать, тогда "европейцы, конечно, будут готовы говорить и с лавровым".

Таким образом, Берлин вновь подчеркнул, что поддержка Украины оружием и ПВО остается ключевым инструментом сдерживания российской агрессии, тогда как дипломатическое решение возможно лишь при условии реального изменения позиции Кремля.

«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины05.09.25, 04:24 • 4616 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Германия
Украина