«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост

Посол Германии в Украине Мартин Егер покидает свой пост. Об этом в соцсети Х сообщает посольство ФРГ в Киеве, информирует УНН.

Отмечается, что вскоре Егер возглавит Федеральную разведывательную службу Германии.

В своем обращении политик отметил, что для него было честью представлять свою страну "здесь, в Украине, в это особое время".

За этот период мы пережили много событий: как хороших, так и плохих. Боль и страх, которые, как я научился от вас, можно преодолеть благодаря надежде и дружбе. Вместе мы обрели также силу и уверенность

По его словам, Украина глубоко поразила его - "ее людьми, их отвагой, решимостью и непоколебимой верой в свободу и хорошее будущее".

Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной на этом пути. Спасибо за доверие, за открытый диалог, за человечность и дружбу в тяжелые времена. Я покидаю Украину как посол, но остаюсь тесно связанным с этой страной. ... Германия твердо стоит на вашей стороне. Друзья стоят плечом к плечу!