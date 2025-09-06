$41.350.02
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост

Киев

 12 просмотра

Посол Германии в Украине Мартин Егер завершает свою миссию. Он возглавит Федеральную разведывательную службу Германии.

«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост

Посол Германии в Украине Мартин Егер покидает свой пост. Об этом в соцсети Х сообщает посольство ФРГ в Киеве, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что вскоре Егер возглавит Федеральную разведывательную службу Германии.

В своем обращении политик отметил, что для него было честью представлять свою страну "здесь, в Украине, в это особое время".

За этот период мы пережили много событий: как хороших, так и плохих. Боль и страх, которые, как я научился от вас, можно преодолеть благодаря надежде и дружбе. Вместе мы обрели также силу и уверенность

- отметил Егер.

По его словам, Украина глубоко поразила его - "ее людьми, их отвагой, решимостью и непоколебимой верой в свободу и хорошее будущее".

Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной на этом пути. Спасибо за доверие, за открытый диалог, за человечность и дружбу в тяжелые времена. Я покидаю Украину как посол, но остаюсь тесно связанным с этой страной. ... Германия твердо стоит на вашей стороне. Друзья стоят плечом к плечу!

- добавил Егер.

Напомним

В июле стало известно, что бывший государственный секретарь финансов ФРГ Хайко Томс будет представлять Германию в качестве посла в Украине. На посту посла в Киеве он сменит Мартина Егера, который станет новым главой Федеральной разведывательной службы.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Германия
Украина
Киев