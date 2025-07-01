Новим послом Німеччини в Україні стане Гайко Томс - ЗМІ

Колишній державний секретар фінансів Гайко Томс представлятиме Німеччину як посол в Україні, передає УНН із посиланням на De Welt.

Згідно з повідомленням, очікується, що кабінет міністрів підтвердить призначення цієї середи.

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Томс обіймав посаду державного секретаря у Федеральному міністерстві фінансів до зміни уряду цього року. На посаді посла в Києві він змінить Мартіна Єгера, який стане новим головою Федеральної розвідувальної служби (BND).

Єгер приймав міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля (ХДС) під час його візиту до України цього тижня.

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