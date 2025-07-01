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Новым послом Германии в Украине станет Хайко Томс - СМИ

Киев • УНН

 • 369 просмотра

Бывший государственный секретарь по финансам Хайко Томс будет представлять Германию в качестве посла в Украине. Его назначение ожидается на эту должность, где он заменит Мартина Егера.

Новым послом Германии в Украине станет Хайко Томс - СМИ

Бывший государственный секретарь финансов Хайко Томс будет представлять Германию в качестве посла в Украине, передает УНН со ссылкой на De Welt.

Согласно сообщению, ожидается, что кабинет министров подтвердит назначение в эту среду.

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Томс занимал пост государственного секретаря в Федеральном министерстве финансов до смены правительства в этом году. На посту посла в Киеве он сменит Мартина Егера, который станет новым главой Федеральной разведывательной службы (BND).

Егер принимал министра иностранных дел Йоханнеса Вадефуля (ХДС) во время его визита в Украину на этой неделе.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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