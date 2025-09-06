$41.350.00
Бундесвер переправив військову техніку з Німеччини до Литви: подробиці

Киев • УНН

В литовский порт Клайпеда доставлено более тысячи единиц техники Бундесвера для участия в масштабных учениях Quadriga 2025. Военные из 13 стран НАТО будут отрабатывать оборону Балтийского региона.

В литовский порт Клайпеда прибыло более тысячи единиц техники Бундесвера для участия в масштабных учениях Quadriga 2025. Среди них - бронемашины, танковые тягачи, медицинские грузовики, другое оборудование и сопровождающий персонал. Об этом информирует издание DW со ссылкой на агентство dpa, передает УНН.

Детали

Отмечается, что всю технику доставили из немецкого Ростока через Балтийское море шестью рейсами двух грузовых судов.

Как сообщил представитель Бундесвера, после прибытия в порт колонна 37-й бронетанковой бригады отправилась в Пабраде и другие литовские военные базы.

Вместе с военными из 13 стран-партнеров по НАТО планируется отработка обороны Балтийского региона в условиях военного конфликта.

В маневрах, которые на этот раз не являются официальными маневрами НАТО, принимают участие более 8000 солдат и офицеров, а также 40 кораблей, 30 самолетов или вертолетов и более 1800 транспортных средств. Они включают также учения по переброске сил и средств по суше, морю и воздуху в Литву

- говорится в сообщении.

Маневры проходят в сентябре и частично совпадают по времени с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

Напомним

Европейские лидеры, осознавая критические пробелы в обороноспособности, надеются на выполнение Дональдом Трампом предложения относительно гарантий безопасности для Украины. Замена военных возможностей США будет стоить Европе 1 триллион долларов.

