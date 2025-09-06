Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
10:49 • 3950 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 15721 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 23816 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 34774 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 43480 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 31257 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 40142 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44128 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36937 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 70170 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
755мм
Популярнi новини
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 8624 перегляди
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів6 вересня, 03:03 • 4444 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 10192 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття07:06 • 6082 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 09:01 • 3620 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 3952 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 15722 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 43481 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 29553 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52987 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Циганков
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36666 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 88332 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 35399 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39866 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 41079 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury

Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Європейські лідери, усвідомлюючи критичні прогалини в обороноздатності, сподіваються на виконання Дональдом Трампом пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Заміна військових можливостей США коштуватиме Європі 1 трильйон доларів.

Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності

Європейські лідери, які враховують критичні прогалини в обороноздатності своїх країн, все ще сподіваються, що президент США Дональд Трамп виконає свою пропозицію надати Україні конкретні гарантії безпеки, навіть коли мирний переговорний процес виглядає дедалі менш імовірним, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Європа має критичний дефіцит космічної розвідки та спостереження, а також інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони — основних сфер, які, як сподівається очолювана Великою Британією та Францією коаліція охочих, покриє допомога США. Заміна звичайних військових можливостей США, виділених у регіоні, коштуватиме Європі 1 трильйон доларів, згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень, опублікованим цього тижня.

США забезпечують більшу частину розвідки, спостереження та рекогносцировки НАТО, включаючи супутники, що виявилося критично важливим у відповідь на вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну. Заміна цього коштуватиме Європі 4,8 мільярда доларів, згідно зі звітом "Прогрес та недоліки в обороні Європи". Європейські чиновники кажуть, що США повинні продовжувати забезпечувати це згідно з мирною угодою, щоб українські та європейські сили могли бути попереджені про будь-яке порушення росією.

Потрібен союз Європи та США для запобігання повторного вторгнення рф в Україну – Зеленський04.09.25, 09:51 • 3175 переглядiв

"Це має бути частиною угоди, бо... без очей ти сліпий", – сказала Вероніка Стромсікова, генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин у Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки, яка представляє країну на коаліційних зустрічах на рівні директорів.

кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW27.08.25, 06:41 • 5006 переглядiв

Європі також бракує вітчизняного інтегрованого обладнання для протиповітряної та протиракетної оборони великої дальності, яке може збивати балістичні ракети – місія, яку виконують майже виключно американські системи Patriot. Трамп дозволяє Європі купувати Patriot для України, а Німеччина надала батареї з власних запасів. Французько-італійський консорціум Eurosam виробляє SAMP/T, який також має деякі можливості боротьби з балістичними ракетами.

На столі політична та військова пропозиції від 35 лідерів про гарантії безпеки для України - Макрон04.09.25, 18:12 • 3696 переглядiв

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер у своїй промові на Празькому оборонному саміті IISS заявив, що європейським союзникам необхідно збільшити кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони в п'ять разів.

"Можливості протиповітряної оборони є абсолютно життєво важливими", – сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон у кулуарах конференції.

Він додав, що Європа зробила значні інвестиції за останні роки, але зараз завдання полягає в тому, щоб "перетворити економічний вплив на бойову міць", прискоривши розвиток промислової бази континенту.

Двадцять шість із 35 членів коаліції заявили, що вони зроблять свій внесок у гарантії для України, або з точки зору військ, або військової техніки та навчання. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що підтримка США цих заходів буде остаточно визначена найближчими днями; проте Трамп використав телефонну розмову з лідерами того дня, щоб сказати, що Європа повинна чинити більший економічний тиск на Росію та Китай, за словами президента Фінляндії Александера Стубба.

Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон04.09.25, 17:39 • 58816 переглядiв

Втім, видання нагадує, що путін неодноразово заявляв, що не погодиться на західні війська в Україні.

Трамп, який раніше виключав можливість відправки американських військ до України, пообіцяв надати певну форму підтримки, включаючи розвідку та потенційну повітряну підтримку, не надаючи подробиць. Але цього тижня США заявили, що скоротять фінансування програм на сотні мільйонів доларів, які допомагають навчати та оснащувати армії європейських країн, що межують з росією.

США скорочують програми безпекової допомоги для країн які межують з росією - FT04.09.25, 21:24 • 6504 перегляди

Головна мета коаліції — відродити українську армію, щоб вона стала "сталевим дикобразом", здатним захистити себе, якщо Росія знову вторгнеться після припинення вогню. За словами Стромсікової та Джонсона, країни-союзники потенційно навчатимуть українських солдатів в Україні та постачатимуть їй військову техніку.

Антоніна Туманова

Новини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Марк Рютте
Прага
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Александр Стубб
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Швеція
Велика Британія
Чехія
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна