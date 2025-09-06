Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності

Європейські лідери, які враховують критичні прогалини в обороноздатності своїх країн, все ще сподіваються, що президент США Дональд Трамп виконає свою пропозицію надати Україні конкретні гарантії безпеки, навіть коли мирний переговорний процес виглядає дедалі менш імовірним, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Європа має критичний дефіцит космічної розвідки та спостереження, а також інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони — основних сфер, які, як сподівається очолювана Великою Британією та Францією коаліція охочих, покриє допомога США. Заміна звичайних військових можливостей США, виділених у регіоні, коштуватиме Європі 1 трильйон доларів, згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень, опублікованим цього тижня.

США забезпечують більшу частину розвідки, спостереження та рекогносцировки НАТО, включаючи супутники, що виявилося критично важливим у відповідь на вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну. Заміна цього коштуватиме Європі 4,8 мільярда доларів, згідно зі звітом "Прогрес та недоліки в обороні Європи". Європейські чиновники кажуть, що США повинні продовжувати забезпечувати це згідно з мирною угодою, щоб українські та європейські сили могли бути попереджені про будь-яке порушення росією.

"Це має бути частиною угоди, бо... без очей ти сліпий", – сказала Вероніка Стромсікова, генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин у Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки, яка представляє країну на коаліційних зустрічах на рівні директорів.

Європі також бракує вітчизняного інтегрованого обладнання для протиповітряної та протиракетної оборони великої дальності, яке може збивати балістичні ракети – місія, яку виконують майже виключно американські системи Patriot. Трамп дозволяє Європі купувати Patriot для України, а Німеччина надала батареї з власних запасів. Французько-італійський консорціум Eurosam виробляє SAMP/T, який також має деякі можливості боротьби з балістичними ракетами.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер у своїй промові на Празькому оборонному саміті IISS заявив, що європейським союзникам необхідно збільшити кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони в п'ять разів.

"Можливості протиповітряної оборони є абсолютно життєво важливими", – сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон у кулуарах конференції.

Він додав, що Європа зробила значні інвестиції за останні роки, але зараз завдання полягає в тому, щоб "перетворити економічний вплив на бойову міць", прискоривши розвиток промислової бази континенту.

Двадцять шість із 35 членів коаліції заявили, що вони зроблять свій внесок у гарантії для України, або з точки зору військ, або військової техніки та навчання. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що підтримка США цих заходів буде остаточно визначена найближчими днями; проте Трамп використав телефонну розмову з лідерами того дня, щоб сказати, що Європа повинна чинити більший економічний тиск на Росію та Китай, за словами президента Фінляндії Александера Стубба.

Втім, видання нагадує, що путін неодноразово заявляв, що не погодиться на західні війська в Україні.

Трамп, який раніше виключав можливість відправки американських військ до України, пообіцяв надати певну форму підтримки, включаючи розвідку та потенційну повітряну підтримку, не надаючи подробиць. Але цього тижня США заявили, що скоротять фінансування програм на сотні мільйонів доларів, які допомагають навчати та оснащувати армії європейських країн, що межують з росією.

Головна мета коаліції — відродити українську армію, щоб вона стала "сталевим дикобразом", здатним захистити себе, якщо Росія знову вторгнеться після припинення вогню. За словами Стромсікової та Джонсона, країни-союзники потенційно навчатимуть українських солдатів в Україні та постачатимуть їй військову техніку.