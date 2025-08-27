кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW

кремль не прийме пропозицій Сполучених Штатів і Європи щодо гарантій безпеки Україні. Про це у зведенні повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки готові надати допоміжні ресурси європейським миротворцям у рамках гарантій безпеки для України.

кремль протягом останніх тижнів неодноразово відкидав присутність військ з країн НАТО як частину будь-яких гарантій безпеки для України

За даними FT, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Проте, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росія не сприйме подібних гарантій безпеки для України.

У зв’язку з цим у звіті нагадують, що високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово відкидали західні гарантії безпеки для України, а саме присутність військ з країн НАТО як частину таких гарантій.

Міністр закордонних справ росії лавров нещодавно сказав, що західні держави, включаючи Сполучені Штати, не повинні нести відповідальність за безпеку України після припинення бойових дій.

Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg

Речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова також раніше заявила, що росія "категорично відкидає" "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

кремль, ймовірно, відкине пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники