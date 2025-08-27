кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW

$41.430.15
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 39086 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 73645 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 49433 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 112746 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 138916 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 137397 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 56167 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152619 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63360 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56665 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків26 серпня, 17:52
"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами26 серпня, 19:35
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти України26 серпня, 20:53
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні01:39
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 17:12
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 39091 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу26 серпня, 14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 12:42
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 112748 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
26 серпня, 11:32
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 137398 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Європа
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків26 серпня, 17:52
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером26 серпня, 10:03
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною26 серпня, 06:39
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?25 серпня, 14:33
Безпілотний літальний апарат
Bild
Fox News
Боєприпаси
Гривня

кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Аналітики ISW прогнозують, що кремль не прийме пропозицій США та Європи щодо гарантій безпеки Україні. росія неодноразово відкидала присутність військ НАТО як частину таких гарантій.

кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW

кремль не прийме пропозицій Сполучених Штатів і Європи щодо гарантій безпеки Україні. Про це у зведенні повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Сполучені Штати Америки готові надати допоміжні ресурси європейським миротворцям у рамках гарантій безпеки для України.

кремль протягом останніх тижнів неодноразово відкидав присутність військ з країн НАТО як частину будь-яких гарантій безпеки для України

- пишуть аналітики ISW.

За даними FT, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Проте, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росія не сприйме подібних гарантій безпеки для України.

У зв’язку з цим у звіті нагадують, що високопоставлені кремлівські чиновники неодноразово відкидали західні гарантії безпеки для України, а саме присутність військ з країн НАТО як частину таких гарантій.

Міністр закордонних справ росії лавров нещодавно сказав, що західні держави, включаючи Сполучені Штати, не повинні нести відповідальність за безпеку України після припинення бойових дій.

Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22.08.25, 02:11 • 12628 переглядiв

Речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова також раніше заявила, що росія "категорично відкидає" "будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

кремль, ймовірно, відкине пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники

- йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.

Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні27.08.25, 03:39 • 3586 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Інститут вивчення війни
НАТО
Франція
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна