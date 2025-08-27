Кремль отвергнет предложения США и Европы по гарантиям безопасности Украине - ISW

Кремль не примет предложений Соединенных Штатов и Европы относительно гарантий безопасности Украине. Об этом в сводке сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить вспомогательные ресурсы европейским миротворцам в рамках гарантий безопасности для Украины.

Кремль в течение последних недель неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть любых гарантий безопасности для Украины

По данным FT, во время обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны, Россия не воспримет подобных гарантий безопасности для Украины.

В связи с этим в отчете напоминают, что высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно отвергали западные гарантии безопасности для Украины, а именно присутствие войск из стран НАТО как часть таких гарантий.

Министр иностранных дел России Лавров недавно сказал, что западные государства, включая Соединенные Штаты, не должны нести ответственность за безопасность Украины после прекращения боевых действий.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также ранее заявила, что Россия "категорически отвергает" "любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

Кремль, вероятно, отвергнет предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники