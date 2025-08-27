$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 40416 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 75404 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 50401 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 114174 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 139694 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 138246 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 56395 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152764 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63486 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56772 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзивы
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 17:12 • 40427 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 12:42 • 114185 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
26 августа, 11:32 • 138251 просмотра
Кремль отвергнет предложения США и Европы по гарантиям безопасности Украине - ISW

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Аналитики ISW прогнозируют, что Кремль не примет предложений США и Европы по гарантиям безопасности Украине. Россия неоднократно отвергала присутствие войск НАТО как часть таких гарантий.

Кремль отвергнет предложения США и Европы по гарантиям безопасности Украине - ISW

Кремль не примет предложений Соединенных Штатов и Европы относительно гарантий безопасности Украине. Об этом в сводке сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить вспомогательные ресурсы европейским миротворцам в рамках гарантий безопасности для Украины.

Кремль в течение последних недель неоднократно отвергал присутствие войск из стран НАТО как часть любых гарантий безопасности для Украины

- пишут аналитики ISW.

По данным FT, во время обсуждений гарантий безопасности для Украины представители США сказали европейским собеседникам, что готовы предоставить "стратегические средства".

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны, Россия не воспримет подобных гарантий безопасности для Украины.

В связи с этим в отчете напоминают, что высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно отвергали западные гарантии безопасности для Украины, а именно присутствие войск из стран НАТО как часть таких гарантий.

Министр иностранных дел России Лавров недавно сказал, что западные государства, включая Соединенные Штаты, не должны нести ответственность за безопасность Украины после прекращения боевых действий.

Заявление Лаврова сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном по гарантиям безопасности Украины - Bloomberg22.08.25, 02:11 • 12629 просмотров

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также ранее заявила, что Россия "категорически отвергает" "любой сценарий, который предусматривает появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО".

Кремль, вероятно, отвергнет предложение США и Европы по гарантиям безопасности, подобное тому, которое, как сообщается, обсуждают американские и европейские чиновники

- говорится в отчете ISW.

Напомним, европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.

Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине27.08.25, 03:39 • 5012 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Институт изучения войны
НАТО
Франция
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина