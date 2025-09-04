$41.360.01
Потрібен союз Європи та США для запобігання повторного вторгнення рф в Україну – Зеленський

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Зеленський наголошує, що лише європейських гарантій безпеки може бути недостатньо для стримування Росії. Він закликає до союзу між США та Європою для запобігання повторному вторгненню.

Потрібен союз Європи та США для запобігання повторного вторгнення рф в Україну – Зеленський

Для того, щоб завадити російському диктатору володимиру путіну знову почати війну проти України, гарантій безпеки лише від Європи може бути не достатньо. Необхідній союз між США та Європою. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Point, передає УНН

Деталі

Найпотужніша зброя – це єдність. Ця війна це довела. Я вдячний нашим партнерам за єдність, яку нам вдалося зберегти. Сьогодні нам потрібна не альтернатива цій єдності, а продовження. Логічним продовженням є гарантії безпеки для України. І перша з цих гарантій – це сильна українська армія. Сила нашої армії спирається на підтримку озброєнь та фінансову підтримку для створення високотехнологічної зброї в Україні. Друга частина – це гарантії безпеки, які надають наші партнери, що вони готові зробити для України. І не лише фінансово: як вони готові нам допомогти?

- сказав Зеленський. 

Президент зазначив, що дебати щодо гарантій безпеки є важливим сигналом для українців, але й для європейців. 

В тому числі для тих, хто ще не розуміє, що ці гарантії безпеки означають сильну Україну. А сильна Україна – це гарантія безпеки для Європи. Тому я хотів би знати, що конкретно та чи інша країна, той чи інший партнер готовий зробити на нашій землі, у наших морях і в нашому небі. Що робитимуть наші друзі, разом з нами, українцями, якщо росіяни прийдуть морем? Якщо вони прийдуть зі своїми танками та бронетехнікою по суші з білорусі, як це вже сталося? Або якщо російські ВПС знову вторгнуться в наш повітряний простір, щоб бомбити чи запускати ракети? Які літаки можуть мобілізувати наші партнери?

- сказав Зеленський.   

"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії03.09.25, 23:20 • 2450 переглядiв

Президент прокоментував, чи достатньо буде лише  європейських гарантій безпеки, чи американські гарантії абсолютно необхідні, щоб відмовити путіна від повторного наступу. 

Ми повинні стримувати путіна, ви маєте рацію. Питання не лише в тому, щоб заблокувати його чи змусити його повернутися, ми повинні не допустити, щоб він знову почав війну. Для цього нам потрібні інші гарантії безпеки. І щоб завадити путіну знову почати війну, гарантій безпеки Європи може бути недостатньо. Нам потрібен союз між Європою та Сполученими Штатами

- заявив Зеленський. 

Президент Зеленський підкреслив, що союз Європи та США має більший вплив на росію. 

Якщо ми просто говоримо про те, щоб протистояти путіну, то Європи достатньо. Українська армія зараз стримує цей наступ за допомогою зброї та фінансування від своїх європейських партнерів. А США надають відповідну зброю, яку ми закуповуємо. З іншого боку, якщо ми хочемо припинити агресію або запобігти поверненню до війни, це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Цей союз має більший вплив на росію

- сказав Президент. 

Доповнення

В кінці літа The Telegraph повідомляв з посиланням на джерела, що президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів в Україні. 

Сам Трамп заявляв, що не буде відправляти американські війська в Україну, але виступив за гарантії безпеки для Києва."Можливо, ми щось зробимо", - говорив Трамп.

3 вересня Президент Зеленський стверджував, що Україна має сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм у рамках майбутніх гарантій безпеки.

Також 3 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські лідери готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписаний мир.

У четвер, 4 вересня, в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України.

Анна Мурашко

