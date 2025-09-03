Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон

Європейські лідери готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписаний мир. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, передає УНН.

Європейці готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ми готові, щоб дати також політичну підтримку. Ми готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер це залежить від росії - сказав Макрон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "коаліції рішучих".