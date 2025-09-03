Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Там відбудеться зустріч "коаліції рішучих".
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "коаліції рішучих", передає УНН.
Німеччина заявила, що Трампа можуть запросити приєднатися до зустрічі "коаліції охочих" дистанційно03.09.25, 16:04 • 2024 перегляди
Разом із Президентом України до Франції прибув Президент Фінляндії Александр Стубб.
Нагадаємо
Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.