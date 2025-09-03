Німеччина заявила, що Трампа можуть запросити приєднатися до зустрічі "коаліції охочих" дистанційно
Київ • УНН
Німеччина повідомила про розгляд можливості запрошення Дональда Трампа до участі у зустрічі "коаліції охочих" в Парижі. Зустріч відбудеться у гібридному форматі.
Країни, що беруть участь у зустрічі так званої "коаліції охочих" на підтримку України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають можливість запросити Дональда Трампа до участі, заявив представник уряду Німеччини. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Я не можу нічого передбачати, але ведуться обговорення щодо підключення президента США
Зустріч проходитиме в гібридному форматі, тобто частина учасників буде присутня особисто, а інші долучаться через відеозв'язок.
Нагадаємо
Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.
За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.