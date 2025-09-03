$41.360.01
Ексклюзив
12:08 • 3016 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 11828 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 12238 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 16409 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 16835 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 20448 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 32083 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 30352 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 85422 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105536 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Франція
Німеччина заявила, що Трампа можуть запросити приєднатися до зустрічі "коаліції охочих" дистанційно

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Німеччина повідомила про розгляд можливості запрошення Дональда Трампа до участі у зустрічі "коаліції охочих" в Парижі. Зустріч відбудеться у гібридному форматі.

Німеччина заявила, що Трампа можуть запросити приєднатися до зустрічі "коаліції охочих" дистанційно

Країни, що беруть участь у зустрічі так званої "коаліції охочих" на підтримку України, яка відбудеться завтра в Парижі, розглядають можливість запросити Дональда Трампа до участі, заявив представник уряду Німеччини. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Я не можу нічого передбачати, але ведуться обговорення щодо підключення президента США

- сказав речник під час брифінгу в Берліні.

Зустріч проходитиме в гібридному форматі, тобто частина учасників буде присутня особисто, а інші долучаться через відеозв'язок.

Нагадаємо

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Париж
Німеччина
Україна
Берлін