Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно
Киев • УНН
Германия сообщила о рассмотрении возможности приглашения Дональда Трампа к участию во встрече "коалиции желающих" в Париже. Встреча состоится в гибридном формате.
Страны, участвующие во встрече так называемой "коалиции желающих" в поддержку Украины, которая состоится завтра в Париже, рассматривают возможность пригласить Дональда Трампа к участию, заявил представитель правительства Германии. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Я не могу ничего предсказывать, но ведутся обсуждения относительно подключения президента США
Встреча будет проходить в гибридном формате, то есть часть участников будет присутствовать лично, а другие присоединятся через видеосвязь.
Напомним
Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.
По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.