Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
12:08 • 3480 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 12783 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 12712 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 16866 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 17220 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20636 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32578 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 30725 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 85797 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105577 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 242644 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 242561 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 233573 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 230167 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 224234 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 12799 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 19236 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 32591 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 30736 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 85807 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 22221 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 35811 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 38438 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 52510 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 97839 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Германия сообщила о рассмотрении возможности приглашения Дональда Трампа к участию во встрече "коалиции желающих" в Париже. Встреча состоится в гибридном формате.

Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно

Страны, участвующие во встрече так называемой "коалиции желающих" в поддержку Украины, которая состоится завтра в Париже, рассматривают возможность пригласить Дональда Трампа к участию, заявил представитель правительства Германии. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Я не могу ничего предсказывать, но ведутся обсуждения относительно подключения президента США

- сказал спикер во время брифинга в Берлине.

Встреча будет проходить в гибридном формате, то есть часть участников будет присутствовать лично, а другие присоединятся через видеосвязь.

Напомним

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Париж
Германия
Украина
Берлин