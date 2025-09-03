$41.360.01
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02 • 8968 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 12253 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 13620 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 28349 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 20120 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 22267 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 21667 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 23456 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 40372 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Там состоится встреча "коалиции решительных".

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "коалиции решительных", передает УНН.

Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно03.09.25, 16:04 • 2152 просмотра

Вместе с Президентом Украины во Францию прибыл Президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. 

По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Париж
Владимир Зеленский
Украина