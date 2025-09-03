Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Там состоится встреча "коалиции решительных".
Вместе с Президентом Украины во Францию прибыл Президент Финляндии Александр Стубб.
Напомним
Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.