Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон

Европейские лидеры готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, передает УНН.

Европейцы готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Мы готовы, чтобы дать также политическую поддержку. Мы готовы идти на обеспечение условий стабильного мира в Украине. Теперь это зависит от россии - сказал Макрон.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "коалиции решительных".