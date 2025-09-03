Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности европейских лидеров предоставить Украине гарантии безопасности. Это произойдет после подписания мирного соглашения, о чем было договорено в Вашингтоне.
Европейские лидеры готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, передает УНН.
Европейцы готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Мы готовы, чтобы дать также политическую поддержку. Мы готовы идти на обеспечение условий стабильного мира в Украине. Теперь это зависит от россии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "коалиции решительных".