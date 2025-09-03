"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії

Франція стоїть на боці України, і Київ вдячний всьому французькому народові й особисто президенту Емманюелю Макрону за сильну підтримку та лідерство в багатьох ініціативах і коаліціях. Про це після зустрічі з Макроном у Парижі сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Він зазначив, що під час зустрічі сторони скоординували позиції перед засіданням лідерів "Коаліції охочих", яке відбудеться у четвер, і обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.

Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо