"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії
Київ • УНН
Президенти України та Франції скоординували позиції перед засіданням "Коаліції охочих" та обговорили підготовку безпекових гарантій. Також йшлося про оборонну підтримку, санкції та заморожені російські активи.
Франція стоїть на боці України, і Київ вдячний всьому французькому народові й особисто президенту Емманюелю Макрону за сильну підтримку та лідерство в багатьох ініціативах і коаліціях. Про це після зустрічі з Макроном у Парижі сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
Він зазначив, що під час зустрічі сторони скоординували позиції перед засіданням лідерів "Коаліції охочих", яке відбудеться у четвер, і обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.
Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо
За його словами, також мова йшла про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти росії та можливості для використання заморожених російських активів.
"Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні", - додав Президент України.
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність європейських лідерів надати Україні гарантії безпеки. Це відбудеться після підписання мирної угоди, про що було домовлено у Вашингтоні.
