Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 20570 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 18730 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 19344 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 37577 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 21918 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23551 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22255 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24203 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45110 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президенти України та Франції скоординували позиції перед засіданням "Коаліції охочих" та обговорили підготовку безпекових гарантій. Також йшлося про оборонну підтримку, санкції та заморожені російські активи.

"Франція стоїть на боці України": Макрон і Зеленський обговорили безпекові гарантії

Франція стоїть на боці України, і Київ вдячний всьому французькому народові й особисто президенту Емманюелю Макрону за сильну підтримку та лідерство в багатьох ініціативах і коаліціях. Про це після зустрічі з Макроном у Парижі сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначив, що під час зустрічі сторони скоординували позиції перед засіданням лідерів "Коаліції охочих", яке відбудеться у четвер, і обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки.

Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо

- написав Зеленський.

За його словами, також мова йшла про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти росії та можливості для використання заморожених російських активів.

"Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні", - додав Президент України.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність європейських лідерів надати Україні гарантії безпеки. Це відбудеться після підписання мирної угоди, про що було домовлено у Вашингтоні.

Макрон обговорив гарантії безпеки для України з генсеком НАТО01.09.25, 22:40 • 4155 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

