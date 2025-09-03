"Франция стоит на стороне Украины": Макрон и Зеленский обсудили гарантии безопасности
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции скоординировали позиции перед заседанием "Коалиции желающих" и обсудили подготовку гарантий безопасности. Также речь шла об оборонной поддержке, санкциях и замороженных российских активах.
Франция стоит на стороне Украины, и Киев благодарен всему французскому народу и лично президенту Эмманюэлю Макрону за сильную поддержку и лидерство во многих инициативах и коалициях. Об этом после встречи с Макроном в Париже сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Подробности
Он отметил, что во время встречи стороны скоординировали позиции перед заседанием лидеров "Коалиции желающих", которое состоится в четверг, и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности.
Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем
По его словам, также речь шла об оборонной поддержке Украины: обеспечении актуальных потребностей, усилении санкций против России и возможностях для использования замороженных российских активов.
"Отдельное внимание – нашему движению в Евросоюз. Ценим поддержку Франции в этом вопросе", - добавил Президент Украины.
Напомним
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности европейских лидеров предоставить Украине гарантии безопасности. Это произойдет после подписания мирного соглашения, о чем было договорено в Вашингтоне.
