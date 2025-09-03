"Франция стоит на стороне Украины": Макрон и Зеленский обсудили гарантии безопасности

Франция стоит на стороне Украины, и Киев благодарен всему французскому народу и лично президенту Эмманюэлю Макрону за сильную поддержку и лидерство во многих инициативах и коалициях. Об этом после встречи с Макроном в Париже сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Он отметил, что во время встречи стороны скоординировали позиции перед заседанием лидеров "Коалиции желающих", которое состоится в четверг, и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности.

Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем