"Франция стоит на стороне Украины": Макрон и Зеленский обсудили гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президенты Украины и Франции скоординировали позиции перед заседанием "Коалиции желающих" и обсудили подготовку гарантий безопасности. Также речь шла об оборонной поддержке, санкциях и замороженных российских активах.

"Франция стоит на стороне Украины": Макрон и Зеленский обсудили гарантии безопасности

Франция стоит на стороне Украины, и Киев благодарен всему французскому народу и лично президенту Эмманюэлю Макрону за сильную поддержку и лидерство во многих инициативах и коалициях. Об этом после встречи с Макроном в Париже сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

Он отметил, что во время встречи стороны скоординировали позиции перед заседанием лидеров "Коалиции желающих", которое состоится в четверг, и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности.

Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем

- написал Зеленский.

По его словам, также речь шла об оборонной поддержке Украины: обеспечении актуальных потребностей, усилении санкций против России и возможностях для использования замороженных российских активов.

"Отдельное внимание – нашему движению в Евросоюз. Ценим поддержку Франции в этом вопросе", - добавил Президент Украины.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности европейских лидеров предоставить Украине гарантии безопасности. Это произойдет после подписания мирного соглашения, о чем было договорено в Вашингтоне.

Вадим Хлюдзинский

