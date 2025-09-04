$41.370.01
Рада может возобновить трансляции заседаний уже 4 сентября: что известно
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной арене
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 59055 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 54632 просмотра
Нужен союз Европы и США для предотвращения повторного вторжения РФ в Украину – Зеленский

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Президент Зеленский подчеркивает, что одних европейских гарантий безопасности может быть недостаточно для сдерживания России. Он призывает к союзу между США и Европой для предотвращения повторного вторжения.

Нужен союз Европы и США для предотвращения повторного вторжения РФ в Украину – Зеленский

Для того чтобы помешать российскому диктатору Владимиру Путину снова начать войну против Украины, гарантий безопасности только от Европы может быть недостаточно. Необходим союз между США и Европой. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Le Point, передает УНН.

Детали

Самое мощное оружие – это единство. Эта война это доказала. Я благодарен нашим партнерам за единство, которое нам удалось сохранить. Сегодня нам нужна не альтернатива этому единству, а продолжение. Логическим продолжением являются гарантии безопасности для Украины. И первая из этих гарантий – это сильная украинская армия. Сила нашей армии опирается на поддержку вооружений и финансовую поддержку для создания высокотехнологичного оружия в Украине. Вторая часть – это гарантии безопасности, которые предоставляют наши партнеры, что они готовы сделать для Украины. И не только финансово: как они готовы нам помочь?

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что дебаты по гарантиям безопасности являются важным сигналом для украинцев, но и для европейцев.

В том числе для тех, кто еще не понимает, что эти гарантии безопасности означают сильную Украину. А сильная Украина – это гарантия безопасности для Европы. Поэтому я хотел бы знать, что конкретно та или иная страна, тот или иной партнер готов сделать на нашей земле, в наших морях и в нашем небе. Что будут делать наши друзья, вместе с нами, украинцами, если россияне придут морем? Если они придут со своими танками и бронетехникой по суше из Беларуси, как это уже произошло? Или если российские ВВС снова вторгнутся в наше воздушное пространство, чтобы бомбить или запускать ракеты? Какие самолеты могут мобилизовать наши партнеры?

- сказал Зеленский.  

"Франция стоит на стороне Украины": Макрон и Зеленский обсудили гарантии безопасности03.09.25, 23:20 • 2546 просмотров

Президент прокомментировал, достаточно ли будет только европейских гарантий безопасности, или американские гарантии абсолютно необходимы, чтобы отговорить Путина от повторного наступления.

Мы должны сдерживать Путина, вы правы. Вопрос не только в том, чтобы заблокировать его или заставить его вернуться, мы должны не допустить, чтобы он снова начал войну. Для этого нам нужны другие гарантии безопасности. И чтобы помешать Путину снова начать войну, гарантий безопасности Европы может быть недостаточно. Нам нужен союз между Европой и Соединенными Штатами

- заявил Зеленский.

Президент Зеленский подчеркнул, что союз Европы и США имеет большее влияние на Россию.

Если мы просто говорим о том, чтобы противостоять Путину, то Европы достаточно. Украинская армия сейчас сдерживает это наступление с помощью оружия и финансирования от своих европейских партнеров. А США предоставляют соответствующее оружие, которое мы закупаем. С другой стороны, если мы хотим прекратить агрессию или предотвратить возвращение к войне, это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов. Этот союз имеет большее влияние на Россию

- сказал Президент.

Дополнение

В конце лета The Telegraph сообщал со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками относительно разрешения вооруженным подрядчикам помогать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в Украине.

Сам Трамп заявлял, что не будет отправлять американские войска в Украину, но выступил за гарантии безопасности для Киева. "Возможно, мы что-то сделаем", - говорил Трамп.

3 сентября Президент Зеленский утверждал, что Украина имеет сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности.

Также 3 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры готовы предоставить гарантии безопасности Украине в тот день, когда будет подписан мир.

В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины.

Анна Мурашко

