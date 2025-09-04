"Коаліція охочих" у Парижі: ЗМІ оприлюднили список учасників і графік саміту
Київ • УНН
4 вересня у Парижі відбудеться саміт "добровольчої коаліції" щодо гарантій безпеки для України. Учасники планують обговорити додаткові санкції проти росії під час розмови з Дональдом Трампом.
У четвер, 4 вересня, в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України. Про це пише УНН із посиланням на французький канал BFMTV.
Деталі
У переговорах візьмуть участь: Президент України Володимир Зеленський; президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту; президент Фінляндії Александер Стубб; прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен; прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції.
На 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом, а о 16:00 за Києвом відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.
Доповнення
Зеленський прибув до Парижа напередодні та провів робочу вечерю з Макроном. Президент України заявив, що планує порушити питання додаткових санкцій проти росії у розмові з Трампом.
Нагадаємо
У середу, 3 вересня, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.
