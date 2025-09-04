$41.360.01
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 11:49
3 вересня, 11:49
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16
3 вересня, 06:16
"Коаліція охочих" у Парижі: ЗМІ оприлюднили список учасників і графік саміту

Київ • УНН

 • 106 перегляди

4 вересня у Парижі відбудеться саміт "добровольчої коаліції" щодо гарантій безпеки для України. Учасники планують обговорити додаткові санкції проти росії під час розмови з Дональдом Трампом.

"Коаліція охочих" у Парижі: ЗМІ оприлюднили список учасників і графік саміту

У четвер, 4 вересня, в Парижі пройде саміт "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України. Про це пише УНН із посиланням на французький канал BFMTV.

Деталі

У переговорах візьмуть участь: Президент України Володимир Зеленський; президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту; президент Фінляндії Александер Стубб; прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен; прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції.

На 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом, а о 16:00 за Києвом відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

Доповнення

Зеленський прибув до Парижа напередодні та провів робочу вечерю з Макроном. Президент України заявив, що планує порушити питання додаткових санкцій проти росії у розмові з Трампом.

Нагадаємо

У середу, 3 вересня, спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
