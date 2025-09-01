Провал дипломатичних зусиль москви – у МЗС України відреагували на результати саміту ШОС

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою про результати саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбувся 31 серпня – 1 вересня 2025 року в Тяньцзіні. У заяві сказано, що підсумкова декларація саміту не містить згадок про російську агресію проти України, передає УНН.

У МЗС України наголосили на тому, що інші війни згадані в Тяньцзінській декларації, але не російсько-українська війна.

Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі. Переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу - прокоментували в МЗС.

На думку представників МЗС України, відсутність згадок про російсько-українську війну "свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви". Так як "Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України".

У МЗС України також відзначили також значний вплив Китаю на світові процеси, а також щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до Статуту ООН - резюмували в МЗС України.

Контекст

Шанхайська організація співробітництва була створена у 2001 році задля посилення економічного впливу Китаю в регіоні Центральної Азії. Зараз до складу ШОС входять 10 держав: росія, Китай, Індія, білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Іран.

Під час саміту не вдалося дійти згоди щодо фінального тексту декларації. Тому там згадуються здебільшого активності країн ШОС згідно з цілями сталого розвитку ООН, сформульованими у 2015 році. Також було згадано про зміни клімату.

російську агресію проти Україну не було згадано жодним словом у декларації саміту ШОС. Натомість у тексті є згадки про напад Пакистану на Індію в квітні 2025 року, а також атаки Ізраїлю та США по Ірану в червні цього року. З цього можна зробити висновок, що Ірану та Індії вдалося вплинути на решту держав, у першу чергу на Китай, щоб були згадки про це в тексті.

У тексті Декларації саміту було вказано про те, що у 2026 році в ШОС буде головувати Киргизька Республіка.