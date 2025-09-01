Провал дипломатических усилий москвы – в МИД Украины отреагировали на результаты саммита ШОС

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о результатах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся 31 августа – 1 сентября 2025 года в Тяньцзине. В заявлении сказано, что итоговая декларация саммита не содержит упоминаний о российской агрессии против Украины, передает УНН.

В МИД Украины подчеркнули, что другие войны упомянуты в Тяньцзиньской декларации, но не российско-украинская война.

Удивляет, что крупнейшая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире. Убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира - прокомментировали в МИД.

По мнению представителей МИД Украины, отсутствие упоминаний о российско-украинской войне "свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы". Так как "Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины".

В МИД Украины также отметили значительное влияние Китая на мировые процессы, а также относительно мирного урегулирования российско-украинской войны.

Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН - резюмировали в МИД Украины.

Контекст

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для усиления экономического влияния Китая в регионе Центральной Азии. Сейчас в состав ШОС входят 10 государств: россия, Китай, Индия, беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Иран.

Во время саммита не удалось прийти к согласию относительно финального текста декларации. Поэтому там упоминаются в основном активности стран ШОС согласно целям устойчивого развития ООН, сформулированным в 2015 году. Также было упомянуто об изменениях климата.

российская агрессия против Украины не была упомянута ни единым словом в декларации саммита ШОС. Зато в тексте есть упоминания о нападении Пакистана на Индию в апреле 2025 года, а также атаки Израиля и США по Ирану в июне этого года. Из этого можно сделать вывод, что Ирану и Индии удалось повлиять на остальные государства, в первую очередь на Китай, чтобы были упоминания об этом в тексте.

В тексте Декларации саммита было указано о том, что в 2026 году в ШОС будет председательствовать Кыргызская Республика.