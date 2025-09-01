Провал дипломатических усилий москвы – в МИД Украины отреагировали на результаты саммита ШОС

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 1672 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 10130 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 20405 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 27919 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 162871 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 96501 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 173215 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 180417 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 153738 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 124356 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
746мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 122945 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 122062 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 110369 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 108055 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 100759 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 20405 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 63001 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 173215 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 180417 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 153738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 1672 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 30512 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 160199 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 288925 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 308475 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
MIM-104 Patriot
Бильд

Провал дипломатических усилий москвы – в МИД Украины отреагировали на результаты саммита ШОС

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

МИД Украины заявил, что итоговая декларация саммита ШОС не упоминает российскую агрессию против Украины, в отличие от других конфликтов. Это свидетельствует о провале дипломатических усилий москвы, по мнению ведомства.

Провал дипломатических усилий москвы – в МИД Украины отреагировали на результаты саммита ШОС

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением о результатах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся 31 августа – 1 сентября 2025 года в Тяньцзине. В заявлении сказано, что итоговая декларация саммита не содержит упоминаний о российской агрессии против Украины, передает УНН.

В МИД Украины подчеркнули, что другие войны упомянуты в Тяньцзиньской декларации, но не российско-украинская война.

Удивляет, что крупнейшая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире. Убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира 

- прокомментировали в МИД.

По мнению представителей МИД Украины, отсутствие упоминаний о российско-украинской войне "свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы". Так как "Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины".

В МИД Украины также отметили значительное влияние Китая на мировые процессы, а также относительно мирного урегулирования российско-украинской войны.

Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН 

- резюмировали в МИД Украины.

Контекст

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для усиления экономического влияния Китая в регионе Центральной Азии. Сейчас в состав ШОС входят 10 государств: россия, Китай, Индия, беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Иран.

Во время саммита не удалось прийти к согласию относительно финального текста декларации. Поэтому там упоминаются в основном активности стран ШОС согласно целям устойчивого развития ООН, сформулированным в 2015 году. Также было упомянуто об изменениях климата.

российская агрессия против Украины не была упомянута ни единым словом в декларации саммита ШОС. Зато в тексте есть упоминания о нападении Пакистана на Индию в апреле 2025 года, а также атаки Израиля и США по Ирану в июне этого года. Из этого можно сделать вывод, что Ирану и Индии удалось повлиять на остальные государства, в первую очередь на Китай, чтобы были упоминания об этом в тексте.

В тексте Декларации саммита было указано о том, что в 2026 году в ШОС будет председательствовать Кыргызская Республика.

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Таджикистан
Израиль
Организация Объединенных Наций
Кыргызстан
Узбекистан
Индия
Европа
Северная Америка
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Иран
Казахстан