«Коалиция желающих» в Париже: СМИ обнародовали список участников и график саммита
Киев • УНН
4 сентября в Париже состоится саммит «добровольческой коалиции» по гарантиям безопасности для Украины. Участники планируют обсудить дополнительные санкции против России во время разговора с Дональдом Трампом.
В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет саммит "Коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на французский канал BFMTV.
Детали
В переговорах примут участие: Президент Украины Владимир Зеленский; президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошта; президент Финляндии Александер Стубб; премьер-министр Дании Метте Фредериксен; премьер-министр Польши Дональд Туск.
Другие лидеры присоединятся к встрече в формате видеоконференции.
На 15:00 по Киеву запланирован телефонный разговор участников саммита с президентом США Дональдом Трампом, а в 16:00 по Киеву состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.
Дополнение
Зеленский прибыл в Париж накануне и провел рабочий ужин с Макроном. Президент Украины заявил, что планирует поднять вопрос дополнительных санкций против России в разговоре с Трампом.
Напомним
В среду, 3 сентября, спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.
Провал дипломатических усилий москвы – в МИД Украины отреагировали на результаты саммита ШОС01.09.25, 22:00 • 10036 просмотров