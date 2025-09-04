$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 23650 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 20510 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
3 вересня, 12:08 • 20943 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
3 вересня, 11:49 • 39994 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 10:05 • 22451 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23970 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
3 вересня, 07:25 • 22431 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24432 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
3 вересня, 06:16 • 46123 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 11:49 • 39994 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16 • 46123 перегляди
Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції охочих" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.

Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції охочих" - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих". Про це повідомляє Devdiscourse, інформує УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі. Водночас є ймовірність, що він може провести переговори з українською делегацією.

Хоча його участь у зустрічі коаліції невизначена, очікується, що він проведе переговори з Україною. Водночас Президент Зеленський закликає до посилення тиску на москву для забезпечення безпеки Києва

- пише ЗМІ.

Автори додають, що візит Віткоффа до Парижа відбувається на тлі збереження напруженості у відносинах США з росією.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.

"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції04.09.25, 00:17 • 372 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Єлисейський палац
Стів Віткофф
Кір Стармер
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ