Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції охочих" - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа перед засіданням "Коаліції охочих". Його участь у зустрічі не підтверджена, але очікуються переговори з українською делегацією.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих". Про це повідомляє Devdiscourse, інформує УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі. Водночас є ймовірність, що він може провести переговори з українською делегацією.
Хоча його участь у зустрічі коаліції невизначена, очікується, що він проведе переговори з Україною. Водночас Президент Зеленський закликає до посилення тиску на москву для забезпечення безпеки Києва
Автори додають, що візит Віткоффа до Парижа відбувається на тлі збереження напруженості у відносинах США з росією.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де відбудеться зустріч "Коаліції охочих".
Єлисейський палац підтвердив, що у четвер, 4 серпня, у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
За інформацією джерел, президент США Дональд Трамп, імовірно, не братиме участі в цих переговорах.
