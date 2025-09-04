Віткофф прибув до Парижа напередодні зустрічі "Коаліції охочих" - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у середу, 3 вересня, прибув до Парижа напередодні засідання "Коаліції охочих". Про це повідомляє Devdiscourse, інформує УНН.

За словами співрозмовників видання, невідомо, чи буде Віткофф присутній за зустрічі. Водночас є ймовірність, що він може провести переговори з українською делегацією.

Хоча його участь у зустрічі коаліції невизначена, очікується, що він проведе переговори з Україною. Водночас Президент Зеленський закликає до посилення тиску на москву для забезпечення безпеки Києва